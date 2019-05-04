شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. تعلم كيفية وقف نزيف الأنف وكيفية الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعلم الخطوات الصحيحة لعلاج نزيف الأنف أمر مهم، لأن عملية العلاج اذا تمت بشكل غير صحيح يمكن أن تطيل مدة النزيف مما يزيد الأمور سوءًا، اتبع هذه الخطوات قد يساعد على إيقاف نزيف الأنف.

الأسباب الأكثر شيوعًا لنزيف الأنف وفقا لتقرير موقع "health" هو التعرض لتيار من الهواء الجاف ومع ذلك ، يمكن أن تكون أسباب نزيف الأنف الحساسية أو نزلات البرد إلى الاحتقان المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية ، فى كثير من الأحيان يكون نزيف الأنف علامة على مرض أو إصابة كامنة، ونادرًا ما يكون نزيف الأنف مهددًا للحياة ، خاصة في كبار السن.

كيفية وقف نزيف الأنف

عادة ما يقوم الناس بإرجاع رأسهم للخلف لإيقاف نزيف في الأنف ، ولكن وفقًا للتقارير الطبية قج يبدو هذا غير منطقى، ولكن الطريقة الصحيحة لوقف نزيف الأنف هي قرص الأنف بإحكام، سوف سببب الضغط على مقدمة الحاجز بالانف فى وقف النزيف إلى حد كبير.

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فقط قم بإمالة رأسك للأمام ، بحيث لا يتراجع الدم إلى القصبة الهوائية، ثم وضع عبوة ثلج على جسر أنفك، يمكن أيضا أن تساعد بخاخات مزيل للاحتقان في الأنف الذى يساعد على تضيق الأوعية الدموية وبالتالي وقف النزيف.

تشمل الطرق أيضا وضع كرة قطنية داخل الأنف والضغط على مناطق الأنف من الداخل إلى الخارج، ومع ذلك فإن معظم الأشخاص يفعلون هذا بشكل غير صحيح عن طريق الضغط على عظم الأنف، ولكن يجب أن تضغط على الجزء الناعم من الأنف. ومع ذلك ، يضيف الدكتور أبرامويتز أن وضع الأنسجة أو القطن في أنفك يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا انفصل النسيج أو القطن.

الطريقة المثلى لمنع نزيف الأنف هي الحفاظ على رطوبة أنفك، حيث أن الأوعية الدموية التي تكون قريبة جدًا من السطح وتتسبب في حدوث نزيف يحدث عادة عندما يكون الأنف جافًا، وتعد المياه المالحة أو بخاخ الماء المالح خيارًا رائعًا بدون وصفة طبية.