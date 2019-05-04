انت الان تتابع موضوع كريمات تفتيح البشرة السمراء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مع دخول فصل الصيف تعاني الكثير من السيدات والفتيات من حدوث منطقة فاصلة في الوجه خاصة المحجبات نتيجة طبيعة لتعرض جزء كبير منها إلى أشعة الشمس المباشرة، كما أن أشعة الشمس تؤثر بشكل كبير على البشرة وتتسبب في تعرض البشرة إلى عوامل التقدم في العمر، وإذا أردت الحصول على كريمات تفتيح البشرة لابد من البحث عن النوعية التي تناسب نوع البشرة ولا تتسبب في حدوث مشاكل بها.

كريمات لتفتيح البشرة

يمكنكم التخلص من مشكلة اسمرار البشرة والحصول على بشرة فاتحة من خلال استخدام كريمات لديها القدرة على تحسين مظهر البشرة بشكل كبير ومن الممكن الاختيار بين الأنواع التالية

كريم Olay لتفتيح البشرة طبيعيا

من بين أفضل الكريمات التي تساهم في تفتيح البشرة ويوجد به الكثير من المميزات والتي من بينها ما يلي.

1- من الكريمات التي تناسب البشرة العادية والجافة.

2- كما أن ذلك الكريم به معامل حماية من أشعة الشمس 24.

3- في حالة المواظبة على استخدامه سوف تحصل على نتيجة جيدة.

4- يحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للبشرة.

كريم Revlon

هو من الكريمات التي لديها الكثير من الفوائد بالنسبة للبشرة والذي يساهم في تفتيحها بشكل كبير، ومن بين أهم المميزات التي توجد في ذلك الكريم ما يلي.

1- يحتوي على المركبات الطبيعية بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات الهامة.

2- كما يحتوي على معامل حماية الشمس 15 فهو أقل بكثير من المستوى المطلوب.

3- كما أنه مناسب لأصحاب البشرة الدهنية فهو يمنع حدوث لمعان البشرة.

4-سوف تشعر بفرق بسيط في لون البشرة.

5- كما يحفز البشرة على تجديد الخلايا.

كريم كلينا كلير

يعد كريم كلينا كلير من بين أكثر أنواع كريمات تفتيح البشرة انتشارا نظرا لأسعارها المناسبة ومميزاته الكثيرة.

1- من الكريمات المناسبة للبشرة الدهنية.

2- لا يتسبب في حدوث انسداد للمسام.

3- كما أن استخدام كمية بسيطة من الكريم تعطى نتيجة جيدة.

4- كما يحتوي على معامل حماية من اشعة الشمس الضارة.

كريم Lakme Perfect

يعد من الكريمات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومن بين أهم المميزات التي توجد به ما يلي

1- يحتوي على فيتامين B3.

2- يساعد في ترطيب البشرة.

3- كما أن من الكريمات التي لا تتسبب في ظهور البقع البيضاء على الوجه.

4- يزيد من نضارة البشرة.

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كريم بوندز لتفتيح البشرة

من الكريمات التي تناسب أصحاب البشرة الدهنية وهو مناسب لعدة أنواع أخرى ومن بين أهم المميزات التي توجد في ذلك الكريم ما يلي.

1- من الممكن استخدامه في المناطق الأكثر رطوبة.

2- كما أنه يحتوي على معامل وقاية من الشمس 20.

3- البشرة تمتصه بسهولة شديدة عن باقي أنواع الكريمات الأخرى.

4- يعطي البشرة اللون الوردي بالإضافة إلى تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من المميزات التي توجد به إلا أنه لا يعمل على ترطيب البشرة الجافة بشكل كافي.

كريم Nivea Visage

من بين الكريمات التي تعمل على تفتيح لون البشرة خلال فترة زمنية بسيطة أيضا كريم نيفيا والذي له الكثير من المميزات من بينها ما يلي

1- من الكريمات المناسبة لكافة أنواع البشرة.

2- يساهم في منع زيادة إفراز الميلانين في الوجه.

3- يساهم في ترطيب البشرة بشكل كافي.

4- تنظيف ووقاية البشرة من المشاكل التي من الوارد التعرض لها.

5- يحمى الشمس من أشعة الشمس الضارة.

6- ينفى من حدوث الكريستالات البيضاء.

كريم فير أند لفلي

وهو من الكريمات الأكثر انتشارا بين السيدات نظرا لنتائجه الجيدة وسعره المناسب للجميع ومن بين أهم المميزات التي توجد به ما يلي.

1- يتميز كريم فير اند لفلي بالرائحة الجيدة.

2- كما أن العبوة من السهل استخدامها.

3- لا يحتوي على أي نسبة تذكر من الكحول الذي يتسبب في حدوث تلف في البشرة..

4- يحمي البشرة حماية ثلاثية من أشعة الشمس الضارة.

5- يوجد به عدة فيتامينات هامة للبشرة.

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي توجد في ذلك الكريم إلا أن له عدة عيوب أخرى والتي من بينها تعرض البشرة إلى زيادة في إفراز الدهون والتي لا تعد بالمشكلة لصاحبات البشرة الجافة، كما أن نتيجة تفتيح البشرة قد يختلف من شخص إلى آخر وقد يلاحظ البعض وجود نتائج جيدة والبعض الآخر لا يلاحظ ظهور أي نتيجة تذكر.

كريم جارنية Light

ويحتوي ذلك الكريم على الكثير من المميزات الهامة والتي من بينها ما يلي

1- يحتوي على فوائد الفيتامينات التي تساهم في تقشير البشرة.

2- يحتوي على فيتامين سي الهام لتفتيح البشرة.

3- كما أنه يتناسب مع جميع أنواع البشرة.

4- يساهم في تفتيح بقع البشرة بشكل فعال.