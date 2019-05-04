شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك..وظيفة مهمة للأغشية المخاطية..تحاصر البكتيريا وترطب الأنسجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الغشاء المخاطي هوغشاء يغلف بطانة تجاويف الجسم والقنوات التي تؤدي إلى الخارج، وخاصة في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز البولي التناسلي.

تصطف الأغشية المخاطية وفقا لتقريرموقع " britannica" على العديد من المساحات والهياكل في الجسم، بما في ذلك الفم والأنف والجفون والقصبة الهوائية والرئتين والمعدة والأمعاء والحالب والمسالك البولية والمثانة.

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تختلف الأغشية المخاطية في تركيبها، لكن لديها جميعًا طبقة سطحية من الخلايا الظهارية فوق طبقة من النسيج الضام، وعادةً ما تكون الطبقة الظهارية للغشاء مكونة من ظهارة الحرشفية الطبقية، أو ظهارة عمودية بسيطة، وتتميزهذه الأنواع من الظهارة بقدرة عالية على إنهاء التآكل وأشكال البلى الأخرى المرتبطة بالتعرض لعوامل خارجية (مثل جزيئات الطعام).

الأغشية المخاطية تخدم في المقام الأول الحماية وتشحيم اعضاء الجسم، على سبيل المثال ، تصبح الجسيمات ومسببات الأمراض (الكائنات المسببة للأمراض) محاصرة في المخاط المفرز، مما يمنع دخولها إلى الأنسجة العميقة، سواء كانت الرئتين (في حالة الجهاز التنفسي) أو الأنسجة التي تقع مباشرة تحت طبقة الغشاء. كنا تساعد الأغشية والمخاط أيضًا في الحفاظ على رطوبة الأنسجة الكامنة.