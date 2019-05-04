شكرا لقرائتكم خبر عن علامات بتقولك خد موعد مع الدكتور.. منها بقع الأسنان والأظافر وظهور الشامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لبشرتك أن تقول الكثيرعن صحتك، فأى تغييرات تحدث في الجسم، يمكن أن تكون إشارة إلى حالة صحية أساسية.

قد يكون الأمر بسيطًا مثل نقص التغذية أوفي بعض الحالات، شيء أكثر خطورة بما في ذلك مرض السكر أو أمراض القلب أوالتهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية أو حتى السرطان، لذلك وفقا لتقرير موقع "Medical News Today "، من المهم أن تراقب أي تغييرات جديدة في جسمك والتى يخبر الطبيب بها لمساعدتك في استبعاد الحالات الأخرى أو المشكلات الصحية.



وجود حفر على أظارفك

وجود حفر على أظافرك

عادةً ما تكون الحفر الموجودة على الأظافرعلامة على الصدمة أو تساقط الشعر أو الصدفية، فمثلا المرضى الذين يعانون من صدفية الأظافريمكن أن يكون لديهم إلتهاب مفاصل.



بقع بيضاء على الاسنان

ظهور بقع على أسنانك

إذا لاحظت بقعًا بيضاء أو صفراء أو بنية على أسنانك، لا يمكنك أن تنسبها إلى القهوة أو الشاي أو التدخين، فقد تكون علامة على مرض الاضطرابات الهضمية.

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اضطراب المناعة الذاتية هو رد فعل على تناول الجلوتين وهو بروتين موجود في القمح والشعير، مما يؤدي إلى تلف في المعدة وصعوبة في امتصاص العناصر الغذائية. أحد هذه العناصر الغذائية هو الكالسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في صحة الأسنان.

ظهور طفح جلدى على منطقة العنق

الطفح الجلدي الذي يشبه الأوساخ قد يكون طفحاً حادًا، و قد يكون علامة على أن المريض يعاني من مرض السكرأو مقاومة الأنسولين، قد يشير هذا الطفح الجلدي لمشكلة فى الغدد الصماء الكامنة مثل مرض الغدة الدرقية أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو مشكلة الغدة الكظرية.



ظهور كدمات دون سبب

ظهور الكدمات المفرطة دون سبب

على الرغم من أن الكدمات قد تحدث بفضل فقدان الدهون الطبيعية أو الأدوية أو حتى الستيرويدات الموضعية، إلا أن هناك أسباب أخرى للكدمات المفرطة، فيمكن أن تكون علامة مبكرة على سرطان الدم، فمع مرور الوقت تؤدي اللوكيميا إلى إضعاف قدرة الدم على حمل الأكسجين والتجلط وهو ما يؤدى إلى ظهور الكدمات، ومن المحتمل أيضا أن يكون بسبب نقص فيتامين (ج) .

تكرار بقع الدم في عينيك

على الرغم من أن نزيف الملتحمة هو عبارة عن وعاء دموي مكسور في العين قد يكون مقلقًا لرؤيته، إلا أنه عادةً ما يكون حالة غير ضارة تختفي في غضون أسبوعين أو نحو ذلك، ومع ذلك قد يكون تكرار النزيف متكرر لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكر.