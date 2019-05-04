شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: ارتفاع معدل الأمراض المنقولة بالأغذية من 2015 إلى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية من الأمراض والوفيات “CDC” فى الولايات المتحدة، أنه من عام 2015 إلى عام 2018 زادت نسبة الإصابة بالأمراض التى تنقلها الأغذية.

ووفقا للموقع الطبى الامريكى “MedicalXpress” فقال الدكتور "دانييل تاك" من مركز السيطرة على الأمراض فى أتلانتا وزملاؤه إن البيانات الأولية لعام 2018 والتغيرات منذ عام 2015 أظهرت أن العدوى التى تم تشخيصها فى المختبرات ناجمة عن ثمانية مسببات للأمراض، التى تنتقل عن طريق الطعام.

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ووجد الباحثون أنه تم تحديد 25606 إصابة، و5989 شخصا تم علاجهم فى المستشفيات، و120 حالة وفاة من خلال شبكة المراقبة النشطة للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية (FoodNet) خلال عام 2018.

وكانت نسبة حدوث معظم الإصابات فى ازدياد ، بما فى ذلك تلك الناجمة عن بكتيريا “Campylobacter” وبكتيريا “Salmonella” .

وأضاف الباحثون أن شبكة المراقبة “FoodNet” تواصل جمع البيانات وتطوير أدوات تحليلية للمساعدة فى تقييم فعالية جهود الوقاية وتحديد وقت الحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمنع العدوى الغذائية.