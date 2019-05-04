شكرا لقرائتكم خبر عن س وج..كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى عند النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر سرطان الثدى واحد من أبرز الامراض السرطانية شيوعا بين السيدات، لذلك ينصح دائما بالحملات المبكرة للكشف عن سرطان الثدى وعلاجه قبل ان ينتشر فى باقى اجزاء الجسم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic س: ما هى أعراض سرطان الثدى؟

س: ما هى أعراض سرطان الثدى؟ ج: 1: ظهور كتلة أو سُمك في الثدي يختلفان عن الأنسجة المحيطة به. 2:تغيرات فى حجم وشكل الثدى. 3:تغيير فى الجلد الموجود فى الثدى. 4:الحلمة المقلوبة قد تدل ايضا على سرطان الثدى. 5: احمرار جلد الثدي وتقشره. س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدى؟

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بسرطان الثدى؟ ج: Advertisements 1: التقدم فى العمر قد يزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدى. 2:العوامل الوراثية وإصابة احد افراد الاسرة بسرطان الثدى. 3:التعرض للإشعاع بشكل مستمر اثناء فترة الطفولة قد يعرضك لسرطان الثدى. 4:السمنة، تزيد السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي. 5: انقطاع الطمث في سن متقدمة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. 6: العلاج بالهرمونات بعد انقطاع الطمث. النساء اللاتي يتناولن أدوية العلاج بالهرمونات التي تجمع بين هرمون الإستروجين والبروجستيرون لعلاج علامات وأعراض انقطاع الطمث لديهن معدل خطر أكبر للإصابة بسرطان الثدي. 7: الاكثار من شرب المشروبات الكحولية يزيد من خطر الاصابة بسرطان الثدى. س: ما هى طرق الوقاية من سرطان الثدى ؟

س: ما هى طرق الوقاية من سرطان الثدى ؟ 1:تجنب تناول المشروبات الكحولية. 2: الحفاظ على الوزن الصحى ورشاقة الجسم. 3:الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية وخصوصا الخضروات والفواكه.

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