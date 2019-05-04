شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات قبل رمضان.. تُسهل صيامك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تغيير العادات الغذائية فجأة قد يكون مضراً بالصحة، ويُشعرك بالتعب الشديد خلال فترة الصيام، لذلك فإن هناك بعض الإجراءات الاستباقية التي تساعدك على تجاوز متاعب الصوم.

وحذّرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة في مصر، من العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان التي تسبب ضرراً بالغاً على الصحة، إلى جانب زيادة الوزن واضطراب الجهاز الهضمي.

وقالت حسين: “يجب تدريب أنفسنا على بعض العادات الغذائية السليمة في هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان الكريم، وذلك لتجنب الإحساس بالصداع والتعب، وأيضاً للمحافظة على نشاط الجسد خلال مدة الصيام”.

ونصحت بالتوقف عن شرب المنبهات مثل القهوة والشاي أو التقليل من استهلاكها أو تأخير شربها قبل رمضان، كما وجهت عددا من النصائح لقراء “العين الإخبارية” للتغلب على مشاكل الصيام كالتالي

1 – تأخير مواعيد تناول الوجبات.

2- الإكثار من شرب السوائل والمياه.

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3- الإقلاع عن التدخين

4- الحد من تناول الأطعمة المالحة والدسمة.

5- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وزيارة الطبيب المتابع.

6 – إذا كنت من هواة السهر فلا بد من تدريب نفسك على النوم مبكراً، لتتمكن من الاستيقاظ فجرا لتناول وجبة السحور.

7- التخلي عن الوجبات الإضافية بين الوجبات الرئيسية حتى يعتاد جسمك على ذلك

وقالت استشارية التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة إن هذه العادات مهمة جداً قبل الصيام، حتى تتم تهيئة الجسد لهذا التغيير في نظام الأكل والنوم حتى لا يصاب بالاضطراب.

وأشارت الدكتورة فرح حسين إلى أن اتباع هذه العادات يقي من عدد من الأمراض ويقاوم أيضاً زيادة الوزن في رمضان.