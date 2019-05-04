إنفوجراف.. 7 نصائح ضرورية للحامل في رمضان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 7 نصائح ضرورية للحامل في رمضان
ينصح الأطباء، السيدات الحوامل بالاهتمام بوجبة الإفطار خلال شهر رمضان، والتي يجب تحتوي على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وأن يتم تناولها بشكل منظم.
وتأتي في مقدمة الأطعمة على قائمة إفطار الحامل، الخضراوات، وقال الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد في مصر: "على الحامل تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، وأن تكثر من تناول الخضراوات والفاكهة ضمن وجبة الإفطار".
الإنفوجراف التالي يوضح أهم النصائح التي يجب أن تتبعها المرأة الحامل في رمضان..
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