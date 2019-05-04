شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نظارات الواقع الافتراضي خفضت القلق والألم لدى النساء أثناء الولادة والإجهاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على سماعات الواقع الافتراضي التى نجحت في تقليل القلق والألم لدى النساء أثناء الولادة والإجهاض.

وفي المرحلة الأولى من تجربة جديدة كبرى لاختبار الواقع الافتراضي عند الولادة في مستشفى سيدار سيناء في لوس أنجلوس ، قالت جميع النساء إن التجربة تركتهن أقل قلقًا ، وقالت معظمهن (57%) إنها قللت من آلامهن.

ووجدت دراسة أخرى ، في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، أن النساء اللائي استخدمن نظارات الواقع الإفتراضى “VR” لأكثر من خمس دقائق أثناء الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى شعرن بقلق أقل.

وتمثل الدراسة ، التي سوف يتم تقديمها في المؤتمر السنوي لهذا الأسبوع للكلية الأمريكية لأمراض النساء ، خطوات صغيرة ولكنها مهمة نحو نهج مختلف تمامًا للتعامل مع الألم والقلق والإثارة والخوف لدى النساء الحوامل.

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وبدأت أولى تجارب نظارات الواقع الافتراضي المصممة لتشتيت الانتباه عن الألم في الظهور في السنوات القليلة الماضية ، إلى حد كبير لعلاج الألم والحروق الحادة.

وعلى الرغم من التكلفة العالية للأجهزة - حوالي 700 دولار لكل نظارة – اكتسبت كوسيلة لعلاج الألم المزمن بدلاً من المواد الأفيونية، لإستمرار معدلات الإدمان في الارتفاع.