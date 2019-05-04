شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك فى رمضان بمشروب السوبيا..هيقوى عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السوبيا من أشهر المشروبات علي الموائد في شهر رمضان المبارك، ولها العديد من العشاق الذي يتهافتون علي تناولها، فلها مذاق رائع كما أنها سريعة التحضير، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز فوائدها وذلك وفقا لموقع " "healthline

تتكون السوبيا من الحليب وجوز الهند والماء والفانيليا، وهذا يعني انها غنية بالعديد من العناصر الجيدة للجسم، وتعد من اهم المشروبات في شهر رمضان لانها غنية بعنصر الكالسيوم والالياف ومضادات الاكسدة، وهذا ما اكده التقرير.

سوبيا فوائد السوبيا وعن فوائد تناول مشروب السوبيا اكد التقرير انها تمد الجسم بجميع العناصر التي يفقدها خلال ساعات الصيام الطويلة ومن ضمن تلك الفوائد التالي: فوائد السوبيا وعن فوائد تناول مشروب السوبيا اكد التقرير انها تمد الجسم بجميع العناصر التي يفقدها خلال ساعات الصيام الطويلة ومن ضمن تلك الفوائد التالي:

بعد تناول الشخص الصايم للسوبيا باقل من ساعة تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم.

تعمل علي تنشيط خلايا الجسم باكمله وتساهم في تجديد نشاطه.

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-تحافظ علي صحة العظام وتحد من تعرضه للكسر وذلك يرجع لما تحتوية من عناصر هامة كالكالسيوم.

-تساعد علي تحريك الأمعاء وتنشيط خلايها.

-تحد من الاصابة بالاسهال.

-تمد الجسم بالماء التي يحتاجه بعد ساعات الصيام الطويلة.