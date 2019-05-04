شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر علمي لأمراض القلب:الرياضة تصحح مشاكل القلب الناتجة عن الولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد قدم اليوم في “EuroCMR 2019”، وهو مؤتمرعلمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أنه يمكن تصحيح تشوهات القلب الناتجة عن الولادة المبكرة مع ممارسة الرياضة في سن البلوغ.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، تم ولادة حوالي 1% إلى 2٪ من الشباب قبل الأوان ( خدج) ويعانون من تشوهات في القلب مما يزيد من خطرالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أن القلب يكون أصغرويتعين عليه ضخ المزيد من الجهد لتزويد الجسم بالدم.

وقالت البروفيسور"آن مونيك نويت"، عالمة حديثي الولادة وباحثة رئيسية فى الدراسة: "حتى الآن لم نكن نعرف ما إذا كان تشوهات القلب للمولودين مبكراً دائمة أو قابلة للتحسين، لكن الآن، وللمرة الأولى، أظهرنا كيف نجعل قلوب الخدج (المولودين مبكراً) تعمل، ولم تكن هناك حاجة إلى أدوية - فقط برنامج تدريبي لمدة 14 أسبوعًا."

وشملت الدراسة على 14 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 18و29 عامًا، من بينهم ثمانية مولودون قبل الأوان مبكراً للغاية وستة منهم كانوا متوسطين.

وخضع جميع المشاركين لبرنامج تدريبي لمدة 14 أسبوعًا للتمرينات الهوائية وتمارين المقاومة ثلاث مرات في الأسبوع، وشمل ذلك دورتين جماعيتين مدة كل منهما 90 دقيقة خاضعين للإشراف وجلسة مراقبة منزلية واحدة.

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وتم قياس بنية القلب ووظائفه قبل وبعد برنامج التمرين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية، وكانت بنية القلب ووظيفته أسوأ عند المشاركين الخدج في بداية الدراسة ولكنهم كانوا متشابهين بعد برنامج التمرين مع الآخرين.

وعلى وجه التحديد، تطورت وظائف الضخ والتقلص في القلب، وهذا يعني أن القلب لم يعد مضطرا للعمل بجد لتزويد الجسم بالدم.

وأضافت الدكتورة إليزابيث هيلير من جامعة ماكجيل بمونتريال بكندا:"وجدنا أن برنامج التمارين القصيرة قد يحسن الأداء القلبي العام والتشوهات الخفية في وظائف القلب لدى الخدج".