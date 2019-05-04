شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح لمريض عمليات السمنة بالصيام في رمضان؟ وما هو النظام الغذائي الأمثل له؟ الدكتور أحمد السبكي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعي أن يتبع أي مريض خضع لجراحة سمنة نظامًا غذائيًا لفترة، وفقا لطبيعة العملية التي أجراها، ولكن في حال إجراء هذه العملية قبل رمضان فهناك مجموعة من التساؤلات

إذا كنت ممن أجروا جراحة سمنة في الفترة الحالية فمن المؤكد سيتبادر لذهنك مجموعة من التساؤلات حول طبيعة نظامك الغذائي خلال شهر رمضان، وكذلك ما إذا كان للصيام أي تأثيرعلى صحتك بعد العملية، وما هي أهم الشروط التي يجب ان يلتزم بها في نظامه الغذائي خلال هذا الشهر، الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكروالتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يجيب في التقرير التالي على مختلف هذه التساؤلات .

صيام المريض الذي أجرى له عملية جراحة السمنة متوقف على حالته الصحية وقدرته على الصيام، فأحيانًا قد يكون مرهق لبعض المرضى خصوصا من أجرى العملية قبل أيام قليلة من الشهر، ولكل مريض حالته المختلفة لذلك في النهاية الطبيب المختص هو من يقرر صيام المريض من عدمه، ومن المهم جدًا أن يستجيب المريض لنصائح الطبيب فى هذا الشأن .



4 شروط هامة لمريض عمليات السمنة في رمضان

ما هو النظام الغذائي الصحي للمريض الصائم الذي أجرى له جراحة السمنة ؟

النظام الصحي الأمثل لمريض أجرى عملية سمنة قبل رمضان يتمثل في مجموعة من النصائح أولها ضرورة تناول الطعام كل ساعتين في الفترة ما بين الافطار والسحور، وخلال الإفطار يفضل تناول أطباق خفيفة مسلوق أو شورية، وبعد أداء صلاة المغرب يعود لتناول باقي وجبته على مدار ساعة على الأقل، فمن الضروري أن يتناول الطعام ببطء، ويمضغه جيدًا .

ومن الضروري أيضا أن يتم طهي الطعام بشكل جيد، وفيما بعد يمكنه تناول وجبات صغيرة "سناكس" كل ساعتين ، وذلك لتقسيم سعراته الحرارية بشكل جيد على مدار اليوم مما يساعده في الصيام دون التعرض لإرهاق أو تعب .



5 تعليمات لنظام صحي لمريض عمليات السمنة في رمضان

ماذا عن كمية السوائل التي يجب أن يتناولها هذا المريض؟

يجب أن يتناول ما بين 2 : 3 لتر يوميًا، من المياة والعصائر، لأن تقليل حجم السوائل الذى تدخل جسمه عن هذه الكمية يعرضه للإصابة بحالة من الجفاف خاصة في حال ارتفاع درجة حرارة الجو .

هل هناك نوعية محددة من الطعام عليه أن يتناولها؟

- يفضل تناول الخضروات الطازجة أو المطهية جيدا مع البروتينات، وفي السحور يفضل تناول وجبة خفيفة على أنه تحتوي على الخيار والزبادي والجبن والفول .

هل هناك أطعمة أو مشروبات ممنوعة أو يجب التقليل منها خلال رمضان؟

من الأفضل عدم اللجوء لتناول الأطعمة الدسمة، وبالنسبة للمشروبات فيجب التقليل من المنبهات مثل الشاي والقهوة والنسكافيه وغيرها من المشروبات المنبهة التي تحتوي على كافيين .

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