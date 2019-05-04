ازاى تتغلب على العطش اول يوم رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اول يوم فى الصيام سيعاني الصائمين من العطش نظرا لارتفاع درجة الحرارة الذي اعلنت عنه هيئة الارصاد الجوية، مما يؤثر على توازن الجسم والشعور بالهبوط والتعب وعدم القدرة على بذل أى مجهود ، لذلك يقدم الخليج 365 نصائح للتغلب على العطش فى اول يوم رمضان وفقا لما ذكره موقع davita

نصائح للتغلب على العطش فى أول يوم رمضان

1:تناول السوائل الطبيعية والخضروات الغنية بالمياه والتى تعوض الجسم عن فقدان السوائل طوال اليوم، ومنها الخيار والبطيخ والعصائر الطبيعية.

2:تجنب تناول الاطعمة المحلاة والمشروبات الغازية، فهى تزيد من العطش أثناء فترة الصيام.

3:ينصح دائما بتأخير وجبة السحور، وخصوصا فى الايام الاولى من الصيام وذلك لتأهيل الجسم على الحرمان شرب المياه أو تناول الطعام لساعات طويلة.

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4:تجنب تناول الاطعمة التى تحتوى على بهارات وتوابل خلال وجبة السحور ، حيث انها تزيد من الشعور بالعطش اثناء فترة الصيام.

5:التقليل من تناول الكافيين وخصوصا القهوة والشاى لأنها تزيد من نشاط الكلى وتعزز افراز البول.

6:تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقه وذلك للوقاية من العطش الشديد.