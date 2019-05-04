الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 مايو 2019 01:41 مساءً - الطفل حديث الولادة بحاجة دائمة إلى رعاية واهتمام يفوقان غيره من الأطفال، خاصةً إذا كانت الأم حديثة العهد بالإنجاب وكان هو طفلها الأول، فمن الطبيعي أن تجد بعض الصعوبة في التعامل معه والاعتناء به؛ لأنها سوف تتحمَّل الكثير من الأعباء التي تشعر أنها صعبة في بداية مشوارها في تربية طفلها الوليد.

ورعاية الطفل حديث الولادة ليست بالأمر السهل؛ لأن الأم عليها أن تتحمل مهام الرضاعة والتربية والنظافة والرعاية الصحية، والعديد من الأمور التي أسهبت في الحديث عنها أخصائية التثقيف الصحي في قسم الأطفال حديثي الولادة، نورة الحقباني .. ونشرحها لك -عزيزتي الأم- تفصيلاً في السطور التالية:

الرضاعة للطفل حديث الولادة:

1. عليكِ إرضاعُ طفلك حليبًا طبيعيًّا من 8 إلى 12 مرة في اليوم.

2. في حال قدَّمتِ لطفلك الحليب الصناعي، حاولي أن تقدمي له الكمية التي تتلاءم مع عمره.

3. حاولي دائمًا مساعدة طفلك على التجشؤ بعد كل جلسة رضاعة؛ لمنع احتباس الغازات لديه.



أسباب بكاء الطفل حديث الولادة:

1. من الممكن أن يكون بكاء الطفل لمجرد تغيُّر الوقت والعادات والأجواء حوله، وهذا أمر طبيعي فلا داعي للقلق.

2. بكاء الطفل حديث الولادة بكل تأكيد سيكون بسبب الغازات وتغيير نوعية الطعام التي استقبلها حديثًا.

3. الطفل حديث الولادة قد يشعر بآلام خلع أثناء الولادة أو اضطرابات في السمع والنظر، ويبكي دون التعبير عن ألمه.

4. من المهم إجراء جميع الفحوصات الطبية التي تجعلك في مأمنٍ من أي متاعب أو أمراض قد تصيب طفلك.



الرعاية الصحية للطفل:

1. إعطاء الطفل التطعيمات المحددة له في وقتها والالتزام بنصائح الطبيب.

2. مراقبة وزن الطفل وقوة دمه باستمرار؛ للتأكد من نموه بشكل صحيح وكامل.

3. اختيار أدوات صحية مناسبة للطفل، بحيث تكون ذات امتصاص عالٍ ومريح وناعم على بشرة الطفل.

4. تغيير الحفاض بشكل مستمر، ويجب استخدام المناديل المبللة؛ لتنظيف الطفل جيدًا ومنع نمو البكتيريا لديه، مع الحذر من خدش جلد الطفل.