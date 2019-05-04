شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لتجنب صداع الصيام والان مع التفاصيل

يشتكي الصائمون في شهر رمضان من صداع ما قبل الإفطار، لاسيما في الأيام الأوائل من الشهر، بينما يستمر مع الغالبية منهم طوال الشهر صداع ما بعد الإفطار، وهي المشكلة التي يضع خبراء التغذية روشتة للتخلص منها،وفقا للعين الإخبارية.

ويحدث صداع الأيام الأوائل في شهر رمضان بسبب الاعتياد على شرب القهوة والشاي بكثرة، وفي أوقات متقاربة، وهو ما يٌحرم منه الصائمون.

وتقول دكتورة عفاف عزت، رئيس قسم علوم الأطعمة والتغذية بالمركز القومي للبحوث بمصر، لـ"العين الإخبارية"، إن علاج الانقطاع المفاجئ عن هذه المشروبات، ولعدد ساعات طويلة، يحتاج إلى تدريب قبل بداية الشهر.

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وتضيف أنه يجب التدرج في تقليل كمية المنبهات التي يتم تناولها في الأيام القليلة التي تسبق قدوم الشهر.

أما عن الإحساس بالصداع الذي قد ينتاب الشخص بعد الإفطار،‏ فيرجع حدوثه إلى ملء الشخص للمعدة بالطعام بعد ساعات طويلة من الصيام، مما يسبب صداعاً نتيجة اتجاه الدم إلى المعدة والقناة الهضمية لهضم وتمثيل الغذاء، فيقل الدم الواصل للمخ‏.‏

ويقول دكتور محسن عبد العزيز، إخصائي الباطنة، إن علاج هذه المشكلة يقتضي أن يتم تناول الطعام بالتدريج لتجنب هذه المشكلة.

ويضيف أن الإفطار المثالي هو ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، حين قال "فثلُث لطعامِه، وثُلُثٌ لشرابِه وثُلُثٌ لنفَسِه"، كما يجب ألا يغفل الصائم أهمية طبق السلطة الذي يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة التي تفيد جميع أعضاء الجسم، كما أن تناول السلطة في بداية الوجبة يقلل من الإكثار من الطعام، فلا يشعر الإنسان بأي تلبك أو خلل بالمعدة‏.‏