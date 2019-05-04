القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوائد الفول الأخضر متعددة

الفول الأخضر أو الفول الحراتي كما يسميه البعض، من أهم النباتات الخضراء المفيدة في الحفاظ على الصحة، والوقاية من الأمراض، ويساعد على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية والبوتاسيوم والبروتين والحديد والزنك، علاوة على أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من صحة القلب وتساعد في الوقاية من السرطان، كما يعمل على مكافحة العدوى وتقوية الجهاز المناعي، تعرفوا فيما يلي على فوائد الفول الأخضر للتخسيس والوقاية من الأمراض. فوائد الفول الأخضر للصحة

الفول الأخضر غني بنسبة كبيرة من البروتينات، والفيتامينات، والأملاح المعدنية المفيدة في الحفاظ على الصحة، والوقاية من الأمراض الخطيرة.

يساعد الفول الأخضر على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية، وهو يعمل على الحد من التوتر والقلق.

يحارب الفول الأخضر الخلايا السرطانية، لما يحتويه من مركبات كيميائية معقدة، فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ويحتوي على المواد المضادة للأكسدة المفيدة في منع تكون الجذور الحرة المكونة للخلايا السرطانية.

يساعد على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وله قدرة على خفض ضغط الدم، ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

يساعد على التحسين من أداء الجهاز الهضمي، ويعمل على تجنب عسر الهضم، ويعالج انتفاخات البطن والغازات، كما يساعد الفول الأخضر على الوقاية من خطر الإصابة بالإمساك.

الفول الأخضر مفيد في إدرار البول وبالتالي القضاء على السموم المتراكمة في الجسم.

يحافظ الفول الأخضر على التحسين من صحة الكُلى، ويساهم في القضاء على الترسبات في الكليتين.

يقوي الفول الأخضر العظام ويحافظ على نموها، ولهذا فهو رائع لكبار السن، حيث يساعد على تأخير علامات التقدم في العمر، ويساهم في بناء خلايا الجلد والبشرة، وإصلاح الأنسجة.



ينظم مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائه على الألياف الغذائية المفيدة في ضبط السكر في الدم.

يعمل على تغذية الأم الحامل وحماية الجنين من مخاطر الإصابة بالتشوهات. فوائد الفول الأخضر للتخسيس احتواء الفول الأخضر على الألياف الغذائية يمنح الفرد الشعور بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي فهو رائع للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد.



ينصح خبراء التغذية كل متبعي الحمية الغذائية بإدراج الفول الأخضر إلى الوجبات بنسبة 5% من كل وجبة للمساهمة في حرق دهون الجسم.

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