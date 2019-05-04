نصائح للعناية بالطفل في الشهور الأولى

يحتاج الطفل بعد ولادته إلى الاهتمام والرعاية الكاملة من الأم، إلى جانب الغذاء السليم والنوم بشكل جيد حتى ينمو الطفل نموا صحيا وسليما، ولهذا يجب أن تتعرفي على النصائح التالية لغذاء ونوم الطفل في الشهور الأولى من عمره.

نوم الطفل في الشهر الأول:

الاهتمام بنوم الطفل في الشهور الأولى مهم جداً، ولهذا يجب عليك الحرص على التحلي بالصبر لأن أوقات الطفل في النوم قد لا تكون منتظمة، وفي هذا الإطار عليك الحرص على تغيير حفاض الطفل قبل النوم، وإعطاء الطفل حماما دافئا مما يساعده على النوم والاسترخاء بشكل أفضل.

غذاء الطفل في الشهر الأول:

خلال الشهر الأول يحتاج الطفل إلى التغذية السليمة والتي تعتمد كلياً على حليب الأم من خلال اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية وعدم استبدالها بأي نوع آخر من الغذاء، حيث إن حليب الأم يمد الطفل بالعناصر الغذائية اللازمة والتي بدورها تساعد على نموه.

غذاء الطفل في الشهر الثاني:

يحتاج الطفل في الشهر الثاني إلى حليب الأم، ومن الممكن أن يتناول ملعقة صغيرة من عصير البرتقال كل فترة، ومن المفضل أن تكون مخففة.

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غذاء الطفل في الشهر الثالث:

بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية، فإنه من الممكن تقديم عصائر مخففة، أو ملعقة من الفواكه المهروسة مثل الموز أو التفاح ولكن ليس بشكل يومي وليس بكميات كبيرة.

غذاء الطفل في الشهر الرابع:

إلى جانب الرضاعة الطبيعية من الممكن تقديم وجبات من البسكويت المهروس بالحليب أو المهلبية أو الخضراوات المسلوقة والمهروسة جيداً.

غذاء الطفل في الشهر الخامس:

تقديم حساء الخضراوات، كما يمكن تقديم البطاطا الحلوة المهروسة والجزر المهروس والموز والتفاح المهروسين إلى جانب الرضاعة الطبيعية.

غذاء الطفل في الشهر السادس:

من المهم تقديم البسكويت الجاف إلى الطفل والذي يساعده على ظهور الأسنان كما يمكنك تقديم الدجاج المسلوق والمهروس مع البطاطس أو الجزر المسلوقين، ويعد صفار البيض من وجبات الطفل المغذية في هذا الشهر.

نصائح للعناية بالطفل الرضيع في الشهور الأولى: