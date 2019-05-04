شكرا لقرائتكم خبر عن المعاناة من الشخير تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الشعب الهوائية العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير الشديد معرضون لخطر الإصابة فى الشعب الهوائية العليا بسبب الاهتزازات المتكررة.. وقد يتسبب ذلك بدوره فى إضعاف عملية البلع وجعل الأفراد أكثر عرضة لتطوير حالة شديدة من انسداد التنفس المؤقت أثناء النوم.

فقد ركزت الدراسة التي أجريت فى كلية الطب جامعة "نيويورك"، ونشرت فى عدد مايو من مجلة "أبحاث الجهاز التنفسى"، على العمليات التى تحدث خلف الأضرار الاهتزازية والتئام المسالك الهوائية العليا.

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وستساعد النتائج المتوصل إليها فى تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم وإيجاد إستراتيجيات علاجية جديدة.

وأظهر الباحثون أن مرضى الشخير وتوقف التنفس المؤقت أثناء النوم لديهم إصابات عصبية عضلية فى الجهاز التنفسى العلوى، يمكن رؤية الإصابات على المستوى البنيوى والجزئيى.. كما يمكن للباحثين ملاحظة وجود علاقة بين الشخير وضعف البلغ، وكذلك العلاقة بين تلف الأعصاب وتوقف التفس أثناء النوم.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتعطشون باستمرار بشكل كبير ولديهم توقف مؤقت فى التنفس أثناء النوم يظهرون فقدانا للأعصاب والكتل العضلية فى الفم لتتعرض للارتخاء .