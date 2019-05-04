شكرا لقرائتكم خبر عن لو شنطة المدرسة ثقيلة..طفلك معرض لهذه الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلمين أن شيئاً بسيطاً مثل حقيبة الظهر التى يحملها طفلك، قد يكون لها تأثير ضار بصحة الطفل إذا كانت ثقيلة الوزن أو إذا قام بحملها بطرية خاطئة، بحسب ما ذكر موقع UnityPoint Health، فى هذا التقرير نتعرف على الإصابات التى قد يتعرض لها طفلك من شنطة المدرسة الثقيلة والعلامات على أن حقيبة طفلك وزنها ثقيل عليه وقد تضر بصحته.



حقيبة الظهر

وذكر الموقع ، أن حقيبة الظهر الثقيلة تسبب عدد من الإصابات منها ألم الرقبة، ألم الكتف، تنميل الذراع / اليد و / أو وخز.

وقد تشمل الأعراض أيضاً الصداع، ألم العضلات، عدم الراحة في تحريك الأطراف أو الظهر، كما قد يلاحظ أن الأطفال يعانون من الألم عند المشي إلى المدرسة أو التقاط حقيبة الظهر الخاصة بهم من مكتبهم أو مقعد الحافلة.

قد تسبب الحقيبة الثقيلة ، أيضاً إصابة الذراع بالخدر ، والإصابات يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى، إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح أو في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي حمل حقيبة الظهر الثقيلة بانتظام إلى حدوث مشاكل في طريقة الوقوف أو الجلوس أو ضغط العمود الفقري أو الضغط على الأعصاب أو الأوعية الدموية في الذراع وأكثر من ذلك.

كيف تتحقق من أن حقيبة ظهر طفلك ثقيلة للغاية؟

يجب ألا يزيد وزن حقيبة الظهر عن 10 إلى 15 % من وزن جسم الطفل مع مراقبة هذه العلامات:

-نمط المشى يبدو أن طفلك يمشى بشكل مختلف مقارنةً بالطبيعي.

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- لا يستطيع طفلك رفع الحقيبة بسهولة، حيث يكافح لرفع حقيبة الظهر من الأرض إلى مستوى الكتف والعكس.

حلول للتخلص من حقيبة الظهر الثقيلة لطفلك

-تعاون وتحدث مع معلم طفلك لمعرفة ما إذا كان هناك حلول لتخفيف الكتب التى يأخذها طفلك.

-خطط للمستقبل من خلال التحقق من الجداول اليومية والأسبوعية للفصول التي سيتعين على الطفل تقليل العمل غير الضروري لنقل الكثير من الكتب في وقت واحد. عند تنظيم العناصر في حقيبة الظهر، ضع أثقل العناصر بالقرب من ظهر الطفل.

-عندما يتم تركيب حقيبة الظهر بشكل صحيح للطفل ، ينخفض ​​خطر الإصابة لديه.

- اختيار حقيبة مع اثنين من الأشرطة مقابل واحد، ولا ينبغي أن تكون الأشرطة فضفاضة عندما تنزلق عن الكتفين، ولكن ليس ضيقًا جدًا بحيث يحد من حركة الذراع.

- يمكن استخدام حزام الخصر، ربما لا يكون هذا الجهاز أروع الملحقات، ولكن حزام الخصر يساعد في توزيع الحمل بالتساوى أو ابحث عن حقيبة تحمل على الظهر حشوة إضافية مقابل ظهر الطفل.