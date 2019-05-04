فوائد زبدة الشيا للبشرة والشعر

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زبدة الشيا من المكونات الطبيعية المهمة التي تفيد البشرة والشعر وتحافظ عليهما، حيث تحتوي زبدة الشيا على مواد دهنية وفيتامينات ومعادن متميزة تساعد على نضارة البشرة وتقوية الشعر، وفيما يلي نعرض لكم زبدة الشيا، وفوائدها للبشرة والشعر.

ما هي زبدة الشيا؟

زبدة الشيا عبارة عن مادة دهنية يتم استخراجها من نواة ثمار شجرة الشيا التي تزرع في المناطق الاستوائية، وزبدة الشيا تحتوي على عناصر غذائية متعددة منها حمض الستريك وحمض الأوليك إلى جانب الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة بشكل عام، وفقا للعين الإخبارية.

فوائد زبدة الشيا للبشرة:

1. الوقاية من الشيخوخة

تساعد زبدة الشيا على الحد من علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة والتجاعيد، إذ إنها تساعد على إنتاج الكولاجين بالجلد وتمد البشرة بفيتامين أ، والذي يساعد على تغذية البشرة، مما يقلل من ظهور العلامات الدقيقة.

2. مفيدة للبشرة الحساسة

من فوائد زبدة الشيا للبشرة الحساسة أنها تساعد على التقليل من الالتهابات وحالات الأكزيما، والتقليل من التهيجات التي توجد على البشرة وهذا لاحتوائها على المواد المضادة للالتهابات. فوائد زبدة الشيا للبشرة

3. التخلص من الهالات السوداء

يمكن استخدام زبدة الشيا على منطقة العينين للتخلص من السواد تحت العين والقضاء على الهالات السوداء.

4. ترطيب البشرة

تعتبر زبدة الشيا من العناصر التي لها دور كبير في ترطيب البشرة، ولهذا فإنها تستخدم في صناعة الكثير من منتجات العناية بالبشرة، حيث إنها تساعد على ترطيب البشرة الجافة بعناية، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامها للتخلص من مكياج البشرة بسهولة.

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5. توحيد لون البشرة:

استخدام زبدة الشيا يساعد على توحيد لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة التي توجد عليها بالإضافة إلى التخلص من الكلف والنمش.

6. فوائد زبدة الشيا للشعرفوائد زبدة الشيا للشعر

1. الحماية من تساقط الشعر:

استخدام زبدة الشيا للشعر يحميه من التساقط، حيث إنها تحتوي على الأحماض الدهنية، والتي لها دور في ترطيب فروة الرأس مما يحفز ويقوي بصيلات الشعر.

2. علاج جفاف الشعر:

زبدة الشيا تساعد على علاج حالات جفاف الشعر، والتي تعد أحد أسباب ظهور القشرة على الشعر بالإضافة إلى أنها تحتوي على المركبات المضادة للالتهابات.

يمكن تدليك الشعر وفروة الرأس بزبدة الشيا وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، ويتم غسل الشعر بعدها بالشامبو، وتكرر الوصفة مرتين خلال الأسبوع للتخلص من جفاف الشعر بشكل سريع.

3. التخلص من تقصف الشعر

تساعد زبدة الشيا على التخلص من تقصف الشعر، كما أنها تقلل من تكسر الشعر، وهذا لأنها تحتوي على فيتامين A وE، بالإضافة إلى أنها تساعد على تجديد خلايا فروة الرأس.

4. تنعيم الشعر

من خصائص زبدة الشيا الدهنية أن لها دورا كبيرا في تنعيم الشعر والتخلص من الشعر المتطاير، مما يجعل الشعر ناعما وذا مظهر جميل وجذاب.