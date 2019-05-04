شكرا لقرائتكم خبر عن إيبولا يحصد أرواح 994 في الكونغو خلال 9 أشهر والان مع التفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها تخشى من استمرار "التفشي الشديد" لفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء المستمر منذ 9 أشهر 994 حالة وفاة، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز الألف خلال ساعات، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة الطبيب مايكل رايان أن المنظمة تعتزم استخدام لقاح جديد غير مرخص للإيبولا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون في محاربة الوباء، إلى جانب لقاح من إنتاج ميرك تستخدمه بالفعل.

وأضاف أن الحوادث الأمنية لا تزال تعطل مواجهة التفشي، بما في ذلك مخطط للهجوم على منشأة، الخميس، تسبب في إبطاء وتيرة تطعيم وفحص نحو 12 ألف شخص ربما تعرضوا للفيروس.