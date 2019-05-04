شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة لعلاج نقص حليب الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تعانى الكثير من السيدات المرضعات من نقص حليب الثدى ، بسبب وجود مشاكل واضطرابات فى الهرمونات أو لسوء التغذية مما يؤثر على صحة ونمو الطفل .

وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم " الخليج 365" وصفات طبيعية لزيادة حليب الثدى وفقا لما ذكره موقع todaysparent ، وهى



الرضاعة

1: الشوفان بالحليب، حيث يحتوى الشوفان على نسبة كبيرة من البروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة الحليب فى الثدى ويساعد ذلك على زيادة نمو الطفل.

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2: الاهتمام بتناول المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو ، وغيرها من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ، التى تساعد على تعزيز صحة الحليب فى الثدى وزيادته.



وصفات لزيادة حليب الثدى

3: الخضروات الورقية التى تحتوى على حمض الفوليك والكالسيوم وفيتامين أ وك ، حيث انها تساعد على زيادة حليب الثدى وتغذية الطفل ونموه بشكل صحى.

4:الاعشاب الطبيعية مثل الكمون والينسون والحلبة ، جميعها من الأعشاب التى تساعد على زيادة حليب الثدى وتقوية الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة