صحتك فى وصفة لعلاج نقص حليب الثدى أثناء الرضاعة الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قد تعانى الكثير من السيدات المرضعات من نقص حليب الثدى ، بسبب وجود مشاكل واضطرابات فى الهرمونات أو لسوء التغذية مما يؤثر على صحة ونمو الطفل .
وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم " الخليج 365" وصفات طبيعية لزيادة حليب الثدى وفقا لما ذكره موقع todaysparent ، وهى
الرضاعة
1: الشوفان بالحليب، حيث يحتوى الشوفان على نسبة كبيرة من البروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وزيادة الحليب فى الثدى ويساعد ذلك على زيادة نمو الطفل.
2: الاهتمام بتناول المكسرات مثل الجوز واللوز والكاجو ، وغيرها من المكسرات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ، التى تساعد على تعزيز صحة الحليب فى الثدى وزيادته.
وصفات لزيادة حليب الثدى
3: الخضروات الورقية التى تحتوى على حمض الفوليك والكالسيوم وفيتامين أ وك ، حيث انها تساعد على زيادة حليب الثدى وتغذية الطفل ونموه بشكل صحى.
4:الاعشاب الطبيعية مثل الكمون والينسون والحلبة ، جميعها من الأعشاب التى تساعد على زيادة حليب الثدى وتقوية الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والأوبئة
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