شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخضع لعلاج كيمائى.. أعرف أفضل الأطعمة التى يجب تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتلقى علاج كيميائى قد تساعد بعض أنواع من الأطعمة العلاجية على تقليل الآثار الجانبية لهذا النوع من العلاج ، بالرغم من أن مريض السرطان يجب أن يكون له برنامج غذائى بمعرفة الطبيب أثناء العلاج الكيميائي.

ولكن وفقا لتقرير موقع "foodnetwork" هناك بعض الأنواع التى لا جدال عليها وتشمل:

الجزر

الجزر شائع في كل نظام غذائي لمرضى السرطان، فيمكن لبعض المركبات النباتية ، التي توجد أيضًا في البقدونس ، أن تجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية من خلال إيقاف آلية في الجسم يمكن أن تتداخل أحيانًا مع علاج السرطان ، وفقًا لدراسة أجراها معهد نيوزيلندا لبحوث الأغذية والأغذية عام 2014.



الجزر

الأرز والموز والتفاح المطبوخ للإسهال

الأطعمة اللطيفة مثل الأرز والموز والتفاح المطبوخ والخبز المحمص الجاف، ستساعد على ربط البراز إذا كنت تعاني من الإسهال من العلاج الكيميائي، ولكن تجنب الأطعمة الدهنية والفواكه النيئة ومنتجات الحبوب الكاملة .

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الحبوب الكاملة لوقف الإمساك

من ناحية أخرى إذا كنت تعانى من الإمساك، فإن شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان ، تساعد الجهاز الهضمي.



الحبوب الكالمة

عصير البرتقال يمنع جفاف الفم

وفقًا للمعهد القومي للسرطان cancer، فإن شرب السوائل مثل عصير الليمون وعصير البرتقال سيساعدك على إنتاج المزيد من اللعاب لأن حموضة اللعاب تحفز غدد اللعاب.



عصير البرتقال

البصل والثوم يعززان نظام المناعة

اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السرطان يشمل دائما البصل والثوم، لأنهما يعتبران بمثابة مقاتلات سرطانية بسبب المستويات العالية من مضادات الأكسدة ، والتي ثبت أنها تحفز الدفاعات الطبيعية للجهاز المناعي ضد السرطان.