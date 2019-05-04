رجيم المرق أسرع وأسهل طريقة لخسارة الوزن في شهر واحد

يعتقد الجميع أن تناول أي نوع من أنواع المرق يسبب زيادة الوزن. فالكثير من الأشخاص لا يعرفون أن بعض تلك الأنواع يساعد على خسارة الوزن ونحت القوام. ومنها مرق العظام الكثيف الذي يمكن تناوله أثناء اتباع رجيم المرق.



من أبرز ما يتميز به مرق العظام أنه يغذي الجسم لمدة طويلة ويحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية ونسبة منخفضة من الكربوهيدرات. كما أنه يعزّز عملية الهضم ويساعد على مكافحة الزكام. وهو أيضاً غني بالأحماض الأمينية التي تنشط إنتاج الكولاجين الضروري لجمال البشرة وشبابها ومرونتها.

ويمكن اتباع هذا الرجيم مثل الكثير من النجمات العالميات ومنهنّ غوينيث بالترو وسلمى حايك وهالي بيري وكايت وينسلت لمدة 21 يوماً. وخلالها يتم تناول طبق مرق العظام مرتين أسبوعياً، على ألا يتم ذلك خلال يومين متتاليين. ويمكن تناول المرق أثناء الوجبات الرئيسية مع إضافة القليل من الخضار إليه.

أما في الأيام الخمسة الأخرى فيسمح بتناول الطعام الصحّي. لكن يجب الامتناع عن تناول حبوب الفطور والمعجنات التي تحتوي على الغلوتين ومنتجات الحليب والمعلبات والسكّريات.

ويساعد هذا الرجيم على الشعور بالشبع لوقت طويل خصوصاً أنه يسمح في سائر أيام الأسبوع بتناول أطعمة تحتوي على الكثير من المغذيات مثل الدجاج، الحبش، السمك، الخضار، البيض، الفواكه والجوز.

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تحضير مرق اللحم



ابتكرت رجيم المرق اختصاصية التغذية الأميركية كايلان بيتروتشي. وهي تنصح بتحضيره بجسب الذوق من عظام البقر أو الدجاج أو البط أو السمك.

كما تدعو إلى اتباع بعض القواعد المهمة ومنها: اختيار العظام التي تحتوي على الغضاريف لأنها غنية بالكولاجين. وفي حال الدجاج يجب استخدام القدمين والجناحين والجلد. كذلك يجب أن تغمر ماء السلق كل العظام مع إضافة القليل منها في حال التبخر. ويمكن إضافة بضع نقاط من خل التفاح لأنه يسمح للعظام بإطلاق كل مغذياتها. فاتباع هذه التعليمات يساعد على تحضير المرق بنجاح والاستفادة منه في خسارة الوزن وحرق الدهون. ولفعالية أكبر الأفضل ممارسة التمارين واتباع نظام غذائي صحي.