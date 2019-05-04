شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الحمل وطرق التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العلامات التى تظهر على المرأة وتدل على الحمل ، فقد تحدث هذه التغيرات على الجسم نتيجة تغيير الهرمونات فى الجسم ، ووفقا لما ذكره موقع webmd فأن أبرز اعراض الحمل هى

أعراض الحمل



الحمل

1: انقطاع الدورة الشهرية عن ميعادها ، ولكن يجب اجراء تحليل الحمل للتأكد فقد يكون تأخر الدورة الشهرية نتيجة اضطرابات أو مشاكل أخرى مثل تكيس المبايض.

2:قد يتعرض الثدى للتورم والتحجر وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية ، ولكن تختفى الأعراض بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة من الحمل .

3: الغثيان أو القئ المستمر ، قد يكون ذلك بسبب التغيرات الهرمونية أو نتيجة العامل النفسى ويكون ذلك خلال الثلث شهور الأولى من الحمل ويختفى مع الوقت.

Advertisements

4:كثرة التبول وذلك بسبب زيادة السوائل فى الجسم بسبب الحمل.



اعراض الحمل

5:تحدث بعض التغيرات المزاجية والاكتئاب والضغط العصبى والنفسى والبكاء المستمر ، وهى من الأمور الطبيعية التى تمر بها المرأة الحامل خلال فترة الحمل.

6:ألم شديد فى البطن وتقلصات مفاجئة وذلك بسبب تشنجات الرحم.

7:عدم القدرة على استنشاق بعض الروائح سواء العطور أو رائحة بعض الأكلات، وذلك أمر طبيعى بسبب التغيرات الهرمونية.

وهناك بعض الاختبارات لاكتشاف الحمل ومنها تحليل الدم أو الموجات الفوق صوتية ، او عن طريق وجود بعض التغيرات الجسدية على المرأة والتى يكتشفها الطبيب.