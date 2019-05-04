شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الصفراء عند الاطفال حديثى الولادة بطرق عدة منها الآشعة الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفراء من الحالات الشائعة التى تصيب الأطفال حديثى الولادة، حيث يصبح جلد الطفل والجزء الأبيض من العين أصفر اللون، ويؤثر على أكثر من 50 % من جميع الأطفال حديثي الولادة، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الصفراء عند الأطفال، بحسب موقع "Medical news today".

إذا كان طفلك يتمتع بصحة جيدة عند الولادة وأصيب بالصفراء، فعادة ما تكون بنسبة بسيطة وتميل للشفاء من تلقاء نفسها، ولكن في حالات نادرة، قد يكون الطفل مصاباً بالصفراء المرضية و إذا لم يتم علاجها عند الرضع قد تؤدى إلى تلف في الدماغ والموت.



علاج الصفراء عند الاطفال حديثى الولادة

علاج الصفراء عند الاطفال

عادةً ما يكون علاج الصفراء الخفيفة عند الرضع غير ضرورياً، لأنها تميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها خلال أسبوعين، لكن إذا كان الرضيع يعاني من الصفراء الحادة، فقد يحتاج إلى إعادة إدخاله إلى المستشفى لتلقي العلاج لخفض مستويات البيليروبين في مجرى الدم، وفي بعض الحالات الأقل شدة، قد يتم العلاج في المنزل.



تقنيات علاج الصفراء عند الرضع

وإليكم أبرز طرق علاج الصفراء الحادة عند الأطفال

-العلاج بالضوء أو العلاج بالأشعة الضوئية، يوضع الطفل تحت ضوء خاص، مغطى بغطاء بلاستيكي لتصفية الضوء فوق البنفسجي، يعالج الضوء جزيئات البيليروبين حتى يمكن إفراغها.

-تبادل نقل الدم - يتم سحب دم الطفل بشكل متكرر ثم استبداله بدم متبرع، سيتم النظر في هذا الإجراء فقط في حالة عدم نجاح العلاج الضوئي لأن الطفل سيحتاج إلى أن يكون في وحدة العناية المركزة (ICU) لحديثي الولادة.

-الجلوبيولين المناعي الوريدي (IVIg) - في بعض الحالات يتم نقل الجلوبيولين المناعي للرضيع ؛ الجلوبيولين بروتين في الدم يخفض مستويات الأجسام المضادة من الأم، التي تهاجم خلايا الدم الحمراء للرضيع.

-إذا كان سبب الصفراء شيئاً آخر، فقد تكون هناك حاجة لعملية جراحية أو علاج دوائي.



علاج الصفراء عند الاطفال بالضوء

اعراض الصفراء عند الأطفال الرضع

أكثر العلامات انتشارًا للصفراء عند الرضيع هى اصفرار الجلد والجزء الأبيض من العين، ويبدأ هذا عادةً من الرأس وينتشر في الصدر والمعدة والذراعين والساقين، وتشمل أعراض الصفراء عند الرضع ما يلى:

-النعاس.

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-براز شاحب اللون.

-عدم الرغبة فى التغذية أو الرضاعة.

-بول غامق.



ما علاج الصفراء عند الاطفال الرضع

أما أعراض الصفراء الشديدة تشمل:

-اصفرار البطن أو الأطراف.

-النعاس.

-عدم زيادة الوزن.

-التغذية السيئة.

-التهيج.