شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تضخم الطحال ونصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الطحال من أهم أعضاء الجسم ، حيث انه يقع فى أسفل القفص الصدري في الجزء الأيسر العلوي من البطن نحو الظهر، ويعمل على الحفاظ على خلايا الدم البيضاء والحمراء و الصفائح الدموية، والتخلص من خلايا الدم الغير طبيعية من مجرى الدم.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فأن هناك مشاكل عديدة يتعرض لها الطحال يعتبر أبرزها التضخم .



تضخم الطحال

أسباب تضخم الطحال

1:ويكون ذلك نتيجة الالتهابات الشديدة التى يتعرض لها الطحال.

2: قد يكون تضخم الطحال بسبب تليف الكبد أو الالتهاب الكبدى الفيروسى وأمراض الكبد الأخرى.

3:مشاكل فى الجهاز الليمفاوى.

4:اضطرابات وأمراض الدم.

5:الاصابة ببعض الأمراض السرطانية المختلفة قد تسبب تضخم الطحال ويعتبر أبرزها سرطان الدم.

وهنا تظهر العديد من الاعراض التى تدل على الاصابة بتضخم الطحال ويعتبر ابرزها

أعراض تضخم الطحال



الم

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1:الشعور بألم شديد فى البطن.

2:التعرض للانيميا الحادة بشكل مفاجئ.

3: الشعور الدائم بالتعب والإرهاق الشديد.

4:فقدان الشهية والوزن والشعور بامتلاء المعدة بعد تناول كميات قليلة من الطعام

5:شحوب الوجه والتعب المستر.

نصائح لعلاج تضخم الطحال

وفى هذه الحالة يجب أن يتابع المريض مع الطيب لوصف العلاج المناسب للحالة ومع ذلك يجب على المريض اتباع بعض النصائح التى تساعد على العلاج وهى

1:تجنب تناول المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بتناول العصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

2: تجنب تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمقليات.

3: الالتزام بالراحة وتناول الادوية فى مواعيدها المضبوطة.