فوائد الأناناس للتخسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأناناس هو أكثر بكثير من مجرد فاكهة لذيذة، ولكنه يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية فى الجسم ومضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التلف الناتج عن التعرض للمواد الضارة.

بروميلين وهو مزيج من المواد الموجودة في الأناناس، ثبت أنه يقلل من الالتهاب ويمنع نمو الورم ويمنع تجلط الدم المفرط عند تناوله فى جرعات علاجية.

العديد من الفوائد الصحية للأناناس تأتى من نسبة فيتامين C المرتفعة به، ووفقا لتقرير موقع "guidedoc" يستخدم جسمك فيتامين (C) لحماية الحمض النووى والجزيئات الأخرى من الأضرار الناجمة عن أنواع الأكسجين التفاعلى والجذور الحرة.



فوائد الأناناس

أيضا فيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين وتعزيز امتصاص الحديد، كما يعد الأناناس مصدر ممتاز للمنجنيز، وهو معدن ضروري لتشكيل العظام والأنسجة الضامة، والهرمونات الجنسية، أيضا يساعد يساعد فى تنظيم مستوى السكر فى الدم، وامتصاص الكالسيوم، ويلعب دورا فى استقلاب الكربوهيدرات والدهون، والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الأناناس تشمل:

الألياف: وهى ضرورية لعملية الهضم وفقدان الوزن.

حمض الفوليك: وهو مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع مرض الزهايمر.

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حمض البانتوثنيك: لازم لإنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي للدهون.

فيتامين B1، أو الثيامين: هو غذاء للجهاز العصبى ويقلل من خطر الإصابة بالزهايمر وشلل الرعاش.

فيتامين B6 : وهو مهم لصحة الدماغ والتمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

النحاس : المهمة لقوة الأنسجة في العظام وخلايا الدم.

نظرًا لأن الأناناس مصدر ممتاز للمنجنيز، يوصى الخبراء بتناوله للمساعدة فى الوقاية من هشاشة العظام، حوالى 80% من الأميريكين المصابين بهشاشة العظام من النساء، لذلك من المهم بشكل خاص بالنسبة للنساء تناول الأطعمة التى تساعد على بناء عظام قوية.

فوائد الأناناس لفقدان الوزن هى مجرد سبب واحد لشرب عصير هذه الفاكهة اللذيذة، كما أن هناك أيضا بعض الفوائد الصحية لعصير الأناناس للبشرة، لأن فيتامين C يعزز التئام الجروح ويحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن التعرض للملوثات، فإن شرب عصير الأناناس يمكن أن يساعدك على الحصول على بشرة صحية دون استخدام الكريمات والمستحضرات باهظة الثمن.