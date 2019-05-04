شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الأطعمة المصنعة على صحة الأطفال أهمها اضطراب فرط الحركة وضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتوى علب البيتزا والأكواب والبلاستيكية التى توضع فيها الأطعمة المصنعة على إضافات غذائية أو مواد كيميائية يمكن أن تكون خطرة على الأطفال، وفقاً للموقع الطبى لجامعة "هارفارد".

وعلى مدى العقود القليلة الماضية ارتفع عدد المواد الكيميائية المضافة إلى الأغذية وغيرها من المنتجات، منها المواد الحافظة للأطعمة للحفاظ عليها طازجة، إضافة إلى المواد الكيميائية إلى توضع داخل الأطعمة لجعلها تبدو أكثر جاذبية، مع تغليف المواد الغذائية للحفاظ على الأغذية الطازجة.



أضرار الأطعمة المصنعة على صحة الأطفال

وحذرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من هذه الأضرار، وتشير إلى أنها غالباً ما تكون أسوأ بالنسبة للأطفال، حيث إن الأطفال أصغر، لذا فإن جرعة أى مادة كيميائية معينة تكون أعلى، كما أنهم يضعون أيديهم فى أفواههم أكثر من البالغين، لذلك من المحتمل أن يبتلعوا المزيد، ولا تزال أجسامهم تتطور، لذلك يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الأذى.

وفى هذا التقرير سوف نتناول هذه المواد السيئة التى توضع فى الأغذية السريعة وتؤثر على صحة الأطفال، وتشمل:

هذه المادة تشبه هرمون الاستروجين والتدخل فى البلوغ والخصوبة، ويمكن أن يزيد من دهون الجسم، ويسبب مشاكل فى الجهاز المناعى والجهاز العصبى، وتوجد فى بطانة علب الطعام والصودا، والبلاستيك وإيصالات تسجيل النقد.

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أضرار الأطعمة المصنعة على صحة الأطفال

يمكن أن تتصرف أيضًا مثل الهرمونات، وتتداخل مع نمو الأعضاء التناسلية للذكور، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتكون فى أشياء مثل طلاء الأظافر ومستحضرات العناية بالشعر والمستحضرات والعطور.

تسبب هذه المواد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وتم العثور عليها فى جميع أنواع المنتجات الغذائية، لا سيما تلك التى يتم تسويقها للأطفال.



اضرار الأطعمة المصنعة على صحة الأطفال

يمكن أن تتداخل هذه مع الغدة الدرقية، وكذلك مع قدرة الدم على توصيل الأكسجين إلى الجسم، ويمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ويتم استخدامها للحفاظ على الطعام وتعزيز لونه، وهى موجودة عادة فى الأطعمة المصنعة، خاصة اللحوم.