شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت داخل على الصيف خلى بالك.. أكلات صيفية ممكن تسببلك أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شيء يتفوق على المنتجات الطازجة والموسمية وحفلات الشواء فى فصل الصيف، ولكن من المؤسف معرفة أن الطقس الدافئ يحمل مخاطر أكبر للأمراض التي تنقلها الأغذية التى قد تقع ضحية لها وذلك وفقا لتقرير موقع "cbsnews".

تتكاثر البكتيريا بسرعة أكبر عندما تكون فى مكان وبيئة دافئة، مما يفسر أن درجات الحرارة المرتفعة والأطعمة سريعة التلف ليست أفضل اختيار، وذلك لأن إعداد الطعام وتناوله في الهواء الطلق فى فصل الصيف من الصعوبة أن يحتفظ بممارسات تناول الطعام المناسبة بطريقة آمنة.

وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما يقرب من نصف جميع تفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية التى حدثت بين عامى 1998 و 2008 كانت ناتجة عن المنتجات الطازجة.

الخوخ أحد هذه المنتجات نتيجة قشرته الخارجية يمكن أن تلتقط الأوساخ بسهولة ما يجعلها مصدرا لجميع أنواع البكتيريا لذا احرص على غسل منتجاتك حتى لو كانت طازجة.



الخوخ

بعض أنواع المنتجات تحمل مخاطر صحية كبيرة، وتتصدر قائمة الأطعمة التي تسبب معظم تفشي المرض حسب بيانات مركز السيطرة على الأمراض الخضراوات الورقية. مثل الخس والسبانخ فيمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة على الأوراق لعدة أيام، ولأن هذه الأطعمة تميل إلى التناول نيئة، فلا توجد فرصة لأن الطهي سيقتل مسببات الأمراض.

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الخضروات الورقية

البطيخ بشكل خاص يلتقط بكتيريا مثل السالمونيلا وليستريا، لأنها تنمو على الأرض و تتلامس مع المزيد من الجراثيم، ولأن قشرة البطيخ ليس صالح للأكل، لا يتذكر الجميع غسله وبالتالى يمكن أن ينقل هذه الجراثيم من الخارج إلى الداخل، لذلك من المهم غسلها جيدًا، واستخدام سكين نظيف ولوح التقطيع لتجنب انتشار الملوثات.



البطيخ

نعم الدجاج والديك الرومي هما اللحوم التي تسبب تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وليس لحوم البقر، فتميل بكتيريا الليستيريا إلى الدخول إلى الدواجن خاصة اللحوم المشوية، ولهذا السبب يتم تحذير النساء الحوامل لتجنبها، لذا اغسل يديك بعد تناول الدجاج أو الديك الرومى الخام، ولا تشطف اللحم مطلقًا قبل طبخه، واستخدم مقياس حرارة اللحوم للتأكد من طهي اللحم دائمًا.



الدواجن

قد يحتوي البيض غير المطهو ​​على السالمونيلا على الرغم من عدم وجود رائحة أو مظهر غير عادي، لذا كن حذرًا من العجين والمعكرونة والمشروبات التى يدخل فى تكوينها البيض والكوكتيلات التي تستخدم بياض البيض. بالإضافة إلى ذلك لا تدع الأطعمة المحتوية على البيض فى الغرفة دون حفظها فى ثلاجة لفترة طويلة لأن الطقس الدافئ يخلق أرض خصبة لنمو الميكروبات التي تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية.