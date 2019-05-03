شكرا لقرائتكم خبر عن كم مرض ممكن يحميك غسيل الإيدين منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أمراض الجهاز التنفسي البسيطة إلى الأمراض المعدية القاتلة، يعتبر هذا الأساس الصحى هو مفتاح الحفاظ على صحتك.

عند ملامسة العديد من الأشخاص والحيوانات والأطعمة والأسطح فإنها تلتقط الآلاف من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تجعلك مريضا، نتيجة أنه يمكن بعدها لمس العين والأنف والفم، مما يسمح بانتقال الجراثيم في الأغشية المخاطية، لذا فإن الأيدى المتسخة يمكن أن تلوث الأطعمة التى نتناولها، لكن غسل يديك لديه القدرة على تقليل أو حتى القضاء على تلك المخاطر.

صدقوا أو لا تصدقوا 5% فقط من الناس يغسلون أيديهم بطريقة تجعلها نظيفة بالفعل، وذلك وفقًا لدراسة في مجلة الصحة البيئية الأمريكية، وتتمثل الطريقة الصحيحة فى فرك الصابون على كل جزء من يديك، لأن الاحتكاك هو ما يزيل الجراثيم من الجلد، ويغسل لفترة طويلة بما فيه الكفاية لمدة 20 ثانية، وتأكد من وصول الصابون بين الأصابع وعلى ظهر اليدين.



غسل اليدين يحميك من الأمراض

يمكن أن تكون الأنفلونزا قاتلة، وليس فقط لمن هم صغارًا جدًا أو كبارًا جدًا أو يعانون من نقص المناعة، مثلا كان موسم الأنفلونزا 2017 - 2018 خطيرًا بشكل خاص، حيث أبلغ مركز السيطرة على الأمراض CDC عن 80 ألف حالة وفاة (بما في ذلك 180 طفلاً).

وبصرف النظر عن الحصول على لقاح الأنفلونزا أم لا فإن غسل اليدين هو إجراء وقائي رئيسى لا سيما عندما تتعرض لجراثيم الإنفلونزا دون معرفة ذلك، لأن كل مرض معدٍ لديه فترة الحضانة ويصاب البعض بمرض عندما تبدأ في الشعور بالمرض ولكن ليس لديك علامات وأعراض خاصة بمرض معين.



الانفلونزا

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نظرًا لأن بعض الأشخاص يفركون عيونهم فإن الفيروس أو البكتيريا التى تسبب احمرار العين والكحة تنتشر على سطح العين، حيث يمكن أن تعيش لساعات أو حتى أيام، ويعتبر الأطفال معرضين لخطر خاص للعدوى والانتقال بسبب محاولة اكتشافهم للأشياء عن طريق اللمس، وبالتالى يتعرضون لمواد أكثر تلوثا من البالغين.



التهاب العين

تعيش البكتيريا فى أمعاء الحيوانات والأشخاص، وغالبًا ما تنتقل عن طريق الأغذية المصابة التي لم يتم طهيها بالكامل (اللحوم والبيض) أو (الفواكه والخضراوات)، وعندما لا تغسل يديك أو معداتك بعد تحضير اللحوم النيئة والدواجن والأسماك، والتى يمكن أن تكون بها بعض فضلات أى زواحف وإذا لم تكن حريصًا على نظافة اليدين يمكن أن تنتقل إليك البكتيريا بسهولة.

التهاب الكبد A لا يسبب مرضا مزمنا فى الكبد مثل B و C، ولكنه لا يزال من الممكن أن يجعلك مريضًا بالفعل، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي والحمى والتعب واليرقان، وفي بعض الحالات يمكن أن يسبب فشل الكبد الحاد ويلتزم دخول المستشفى.



التهاب الحلق

بينما تتسبب الفيروسات في كثير من الأحيان في التهاب الحلق، غـم هناك مجموعة من البكتيريا تتسبب فى التهاب الحلق وتحتاج إلى مضادات حيوية.

يمكن أن تمنع النظافة الجيدة انتقال هذا الفيروس وهو من عائلة الهربس التي يمكن أن تسبب أضرارًا خطيرة لطفلك الذي لم يولد بعد، بما في ذلك فقدان السمع والبصر والإعاقة الذهنية وحتى الموت.

فوفقًا للمجلة الطبية BMC Public Health فغالباً ما يتم تمرير الفيروس المضخم للخلايا عبر لعاب أو بول الأطفال الصغار، القليل من الصابون والماء يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في التأكد من أنك وطفلك على ما يرام.