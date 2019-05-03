شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تطمن على نفسك.. 6 أرقام مهمة تتحكم فى صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة القلب من أهم الأشياء التى تتحكم فى صحة الجسم بصفة عامة، فالقلب عبارة عن مضخة تقوم بتوزيع الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على 6 أرقام مهمة تتحكم فى صحة القلب، بحسب ما ذكر موقع unity point.

ويقترح الأطباء أن يتم فحص هذه الأرقام بشكل دورى من 6 أشهر إلى سنة للاطمئنان على صحتك.



قياس ضربات القلب

يعتبر المعدل الطبيعى لضربات القلب أثناء الراحة ما بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويمكنك قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة من خلال الشعور بنبض الشريان الكعبري فى الرسغ أو الرقبة بأن تعد الدقات فى الدقيقة الواحدة.

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يعتبر معدل الكوليسترول الطبيعى أقل من 130، مع كون أقل من 100 مثالياً وأقل من 70 مثالياً، وتلعب الوراثة دوراً أساسياً في معدل الكولسترول، وهناك بعض الصفات الوراثية التي تزيد من خطر إصابة الشخص بنسب مرتفعة من الكولسترول وأمراض القلب، إن معرفة تاريخ عائلتك فى الإصابة بمشكلات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يساعد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على تقييم خطر الإصابة بمشاكل صحية مستقبلية.



معدل كتلة الجسم

يعتبر مؤشر كتلة الجسم العادي 18-25، فى حين أن 25-30 يعتبر زيادة فى الوزن وأكثر من 30 يعتبر سمنة، يمكنك استخدام طولك ووزنك لتحديد مؤشر كتلة الجسم.

الضغط الانقباضي هو الرقم الأعلى من قراءة ضغط الدم، إذا كان ضغط الدم 120 إلى 80 فإن 120 يكون انقباضي، يعتبر ضغط الدم الانقباضي الطبيعي أقل من 130.



الهيموجلوبين

الهيموجلوبين A1c هو علامة على مقدار السكر الموجود في الدم، وهو يساعد على تشخيص مرض السكري، يعتبر الهيموجلوبين العادي أقل من 6%.

يعتبر محيط الخصر الطبيعي أقل من 35 بوصة للنساء وأقل من 40 بوصة للرجال، إن محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم هما مقاييس جيدة للصحة العامة، فكلاهما يوضح تكوين الجسم، أو المقياس النسبي للعضلات والدهون غير الصحية.