دراسة أميركية تكشف أن فقدان حاسة الشم يُنذر بموت قريب

كشفت دراسة حديثة أن عدم القدرة على شم الروائح القوية مثل "الليمون والبصل قد ترتبط بالإصابة بأمراض خطيرة كما قد تكون مؤشرًا على احتمال حدوث وفاة للجسم. وذكرت الدراسة العلاقة بين تراجع القدرة على الشم وبين احتمالية حدوث وفاة، حيث أشارت إلى أنه كجميع الحواس التي نمتلكها تلعب حاسة الشم دورًا هامًا في صحتنا، غير أنها قد لا تحظى بالاهتمام اللازم ويتم تجاهل الاضطرابات التي قد تطرأ عليها كتراجع القدرة على تمييز الروائح أو حتى فقدان حاسة الشم كليًا،غير مدركين أن هذه المشاكل قد تكون بمثابة إشارات أو علامات قد تشير إلى مشاكل صحية خطيرة. وأشارت نتائج دراسة حديثة أجريت في جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأميركية ونشرت في مجلة "journal Annals of Internal Medicine" إلى أن تراجع القدرة على الشم أو فقدانها قد يكون علامة تنذر بحدوث موت قريب. وكشفت الدراسة التي شملت 2300 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 71-82 عامًا من خلال تتبعهم على مدى 13 عامًا، أن عدم القدرة على شم وتمييز روائح نفاذة كالبصل والليمون والقرفة كانت من العلامات التي تنذر بالموت. وفقًا لما نشره موقع " يوريكاليرت" الأميركي الطبي. وأظهرت نتائج الدراسة أن مخاطر الوفاة ترتفع بنسبة 46 في المائة في غضون 10 سنوات و30 في المائة خلال 13عامًا بعد فقدان القدرة على الشم. كما ارتبطت هذه الحالة بالإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون التي يرافقها فقدان الوزن. ويذكر أن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 70 عاماً بشكل خاص يعانون من أعراض صحية أكثر من غيرهم؛ لهذا السبب ينصح هونغلي تشين الأستاذ في جامعة ميشيغان الذي شارك في الدراسة بإجراء فحوص روتينية لحاسة الشم عند كبار السن لارتباطها الوثيق بالأمراض وإنذارها بالموت، وفقًا لما ذكره موقع "دويتشلاندفونك " الألماني.

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