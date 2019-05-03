أخصائي طب عيون يُحذِّر مِن خطورة النوم بالعدسات اللاصقة

واشنطن - لايف ستايل
نشر أخصائي طب عيون في ولاية نورث كارولينا الأميركية صورا وصفت بـ"المروعة"، لتنبيه مرضاه بشأن مخاطر النوم بالعدسات اللاصقة، وما يمكن أن تسببه من "عمى دائم".
وحسب الصور التي نشرها الدكتور باتريك فولمر على موقع "فيسبوك" هذا الأسبوع، فإن امرأة تعرضت قرنيتها للتآكل بسبب البكتيريا التي سببتها عدساتها طوال الليلة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وحقق منشور الطبيب للعيون المخيفة للمرأة مشاهدات بلغت أكثر من 30 مليون شخص، ويشرح فولمر أن مريضته تعاني "قرحة"، وهي "نتيجة مباشرة للنوم بالعدسات اللاصقة".
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وقال إن "بكتيريا Pseudomonas هي السبب الرئيس لاعتلال العين، وتؤدي سريعا إلى العمى الدائم. وستكون هذه هي الحالة الرابعة التي عالجتها في عيادتي".
وأضاف: "البكتيريا تأكل قرنية المرضى في غضون أيام، تاركة أنسجة ميتة بيضاء ورائها".
ونصح فولمر السيدات اللواتي ينمن بالعدسات باستخدام قطرات من المضادات الحيوية لتقليل الندب الدائم، لكنه عاد ليقول إنه "من المرجح جدا" المعاناة من فقدان بصر دائم.
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