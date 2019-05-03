أخصائي طب عيون يُحذِّر مِن خطورة النوم بالعدسات اللاصقة

نشر أخصائي طب عيون في ولاية نورث كارولينا الأميركية صورا وصفت بـ"المروعة"، لتنبيه مرضاه بشأن مخاطر النوم بالعدسات اللاصقة، وما يمكن أن تسببه من "عمى دائم".

وحسب الصور التي نشرها الدكتور باتريك فولمر على موقع "فيسبوك" هذا الأسبوع، فإن امرأة تعرضت قرنيتها للتآكل بسبب البكتيريا التي سببتها عدساتها طوال الليلة، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحقق منشور الطبيب للعيون المخيفة للمرأة مشاهدات بلغت أكثر من 30 مليون شخص، ويشرح فولمر أن مريضته تعاني "قرحة"، وهي "نتيجة مباشرة للنوم بالعدسات اللاصقة".

اقرأ ايضا :

الكشف عن "بكتيريا في الأمعاء" مسؤولة عن الإصابة بالاكتئاب

وقال إن "بكتيريا Pseudomonas هي السبب الرئيس لاعتلال العين، وتؤدي سريعا إلى العمى الدائم. وستكون هذه هي الحالة الرابعة التي عالجتها في عيادتي".

وأضاف: "البكتيريا تأكل قرنية المرضى في غضون أيام، تاركة أنسجة ميتة بيضاء ورائها".

Advertisements

ونصح فولمر السيدات اللواتي ينمن بالعدسات باستخدام قطرات من المضادات الحيوية لتقليل الندب الدائم، لكنه عاد ليقول إنه "من المرجح جدا" المعاناة من فقدان بصر دائم.

قد يهمك ايضا :

"المنزل النظيف" يضم 200 ألف نوع من البكتيريا بعيدًا عن "الحمام"

علماء يكتشفون ألفَي نوع جديد مِن البكتيريا في أمعاء الإنسان