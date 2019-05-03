اعرف جسمك.. الغدد العرقية القنوات الرسمية لتنظيم حرارة الجسم عن طريق التبخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد العرقية عبارة عن غدد صماء أنبوبيّة بسيطة توجد تحت الجلد العلوى، مهمتها تصريف محتوياتها على سطح الجلد عبر قنوات إفرازية ملفوفة، حيث تفتح القنوات على أطراف البشرة فى مسام العرق.
يمكن تصنيفها أيضًا على أنها غدد الميروكرين، ووفقا لتقرير موقع "histology" فإنها تفرز السائل المائى فى البلازما، لأن عملية التبخر مهمة للتنظيم الحرارى فى الجسم بسبب احتواء العرق على الماء والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد واليوريا الأمونيا وحمض اللبنيك.
توجد الغدد العرقية المفرزة فقط فى مناطق الإبط والثدى والعانة والفخذين، ويسيطر الجهاز العصبى الودى على الغدد المفرزة بتنظيم درجة حرارة الجسم، فعندما تزداد درجة الحرارة الداخلية، تفرز غدد الإيكرين وهى نوع من الغدد العرقية الماء على سطح الجلد، حيث يتم تنظيم الحرارة عن طريق التبخر.
تفرز الغدد العرقية المفرزة، والتى ترتبط عادة ببصيلات الشعر، عرقًا دهنيًا مستمرًا فى أنبوب الغدة، ويتسبب الإجهاد العاطفى فى انقباض جدار الأنابيب، ما يؤدى إلى طرد الإفرازات الدهنية على الجلد، حيث تقوم البكتيريا بتقسيمها إلى أحماض دهنية ذات رائحة.
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