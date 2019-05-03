شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الآباء الذين يعانون من الإجهاد يعتمدون على الوجبات السريعة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يتخذون قرارات غذائية سيئة ، ويتناولون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية ويتناولون الطعام أكثر من مرة مع أطفالهم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال أستاذ التمريض بجامعة ويسكونسن ، "مايونج يانج": "الإجهاد يجعلنا نختار المزيد من الأطعمة الغنية بالطاقة ، والمزيد من الغذاء السريع، وعندما يتعرض الصغار لهذا النوع من البيئة الغذائية ، فإن ذلك يؤثر على أنماط الأكل التي يتعلمونها."

وقام كل من "يانج" وأساتذة التمريض "ديبرا براندون" من جامعة ديوك و"أليسون فوردرستراس" من جامعة نيويورك بتحليل بيانات آباء من 256 عائلة أمريكية لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات.

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وقام الباحثون بتقييم الصحة النفسية للوالدين ونوعية النوم وعادات الوجبات العائلية وخيارات الطعام ،وبحسب نتائج الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخرًا في مجلة التمريض للأبحاث: "كلما زاد الضغط النفسي لديهم ، كان الطعام الصحي أقل متاحًا في المنزل ، وكلما كانت ممارسات التغذية غير صحية لأطفالهم".

أظهرت المقابلات المتعمقة مع بعض الآباء أن العائلات المجهدة تعطى الأولوية للراحة، لإنه ليس لديهم ما يكفي من الطاقة والوقت لإعداد الطعام في المنزل، ويتخذون خيارات مثل تناول الوجبات السريعة أكثر ، وإحضار الأطعمة المصنعة في المنزل والتي لا تتطلب الكثير من العمل للتحضير - ولكنها أيضًا ليست طعامًا صحيًا."