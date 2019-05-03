شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب: تجنب البيئات الدخانية يحمى القلب ويطيل عمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فريق من العلماء بحث جديد اليوم فى EuroHeartCare 2019، وهو مؤتمر علمي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC)، رسالة مهمة مفادها: "إذا كانت الغرفة أو السيارة بها دخان ابق بعيدًا حتى يتم خروجه".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فقال مؤلف الدراسة البروفيسور "بيونج جين كيم" من جامعة سونجكيونكوان فى سول بجمهورية كوريا: "يجب تجنب التعرض للتدخين السلبى بغض النظر عما إذا كان المدخن لا يزال فى الغرفة أم لا لتجنب أمراض القلب".

وتابع جين كيم: "تشير دراستنا التى أجريت على غير المدخنين إلى أن خطر ارتفاع ضغط الدم أعلى مع طول فترة التدخين السلبى".

وأشار الباحثون إلى أن التدخين السلبى فى المنزل أو العمل ارتبط بزيادة 13% من خطر ارتفاع ضغط الدم، كما ارتبط العيش مع المدخن بعد سن 20 مع خطر أكبر بنسبة 15% لتلك المرض، كما أن التعرض للتدخين السلبي لمدة عشر سنوات أو أكثر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 17% لدى الرجال والنساء بالتساوي.

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وكان المشاركون الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة بشكل كبير للتعرض للتدخين السلبى فى المنزل أو العمل (27.9%) من أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي (22.6%).

ويُعتبر ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للوفاة المبكرة، حيث يُقدر بحوالى 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015، ويُنصح المتضررين بالاقلاع عن التدخين.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى وجود صلة بين التدخين السلبى وارتفاع ضغط الدم لدى غير المدخنين، ولكن معظم الدراسات كانت صغيرة ، مقصورة على النساء ، واستخدمت استبيانات تم الإبلاغ عنها ذاتياً.

وأضاف الباحثون أن هذه هى أول دراسة كبيرة لتقييم العلاقة بين التدخين السلبى وارتفاع ضغط الدم لدى المدخنين، وشملت 131739 من غير المدخنين ، وكان متوسط ​​العمر 35 سنة.