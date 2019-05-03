شكل جسدك يدل على صحتك

يُمكن لشكل جسمكِ أن يخبركِ قليلًا عن صحتك، وأحيانًا يكون هو المفتاح لمعرفة ما إذا كنتِ ستتعرّضين لنوعٍ من الأمراض دون غيرها، مثل أمراض القلب أو مرض السكري، أو القابلية للسمنة، وإليكِ بعض ما يمكن أن يقوله.

ربما يجد ظاهرو البنية - وهم الأشخاص الأقرب في بنية أجسادهم للعدائين أو عارضي الأزياء أو راقصي الباليه - صعوبة في زيادة أوزانهم، وتبدو أجسادهم نحيفةً دائمًا، إلا أن لأجسادهم قدرةً كبيرةً على تخزين الدهون أكثر مما نعتقد، ذلك لأن أجسامهم غالبًا ما تعالج الطعام بسرعةٍ كبيرة، مما يجعل بناء العضلات أمرًا صعبًا.

باطنو البنية، يحتوي هذا النمط الجسدي عادةً على المزيد من الدهون والعضلات في الجسم، وقد يكتسبون الوزن بكل سهولة، خاصة في أسفل البطن والوركين، ويجدون صعوبة في خسارته، لأن أجسامهم أكثر عرضة لتخزين الأطعمة "عالية الكربوهيدرات" كدهونٍ بدلاً من حرقها.

يستطيع الجسم ذو البنية العضلية - وهو نمطٌ جسديٌ مبنيٌ على تصميم رياضي قوي مع أكتاف عريضة وخصر ضيق، أقرب لبنية لاعبي كرة القدم - فقدان الوزن بسهولة، كما أن هذا النمط من الأجسام مناسب تمامًا لأنشطة بناء العضلات مثل كمال الأجسام.

بينما يكون لأصحاب الجسد الكمثري، وهو الشكل الذي يجمع ما بين جزءٍ علوي رفيع وجزءٍ سفلي عريض - أقرب إلى شكل حبة الإجاص- والأكثر شيوعًا بين النساء، قدرة عالية على تخزين دهون إضافية في منطقة الفخذ والورك.

وربما بسبب هذه الخاصية، تعيش النساء أطول من الرجال، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تركيز الدهون في الفخذين كان مرتبطٌا في حالاتٍ عدة بانخفاض احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، على عكس الرجال الذين تخزن أجسادهم الدهون في البطن وهو ما يجعلهم أكثر عرضةً للأمراض.

جسد التفاحة، وهم الأشخاص الذين يعانون من زيادةٍ من الدهون المخزنة حول المعدة، بينما يظل الجزء السفلي من أجسامهم رقيقًا، وهو أكثر شيوعًا عند الرجال، وأكثر سوءًا لصحتك من شكل الكمثرى، ذلك أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول في الدم.

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ويجبُ أن نعرف أن الأطباء لا يعتمدون على شكل الجسم وحده لمعرفة مدى صحتك، فهم يستخدمون بعض الأدوات لقياس مقدار الدهون في الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، إنه رقم محسوب من طولك ووزنك.

وهناك طريقة بسيطة لقياس مقدار الدهون حول بطنكِ، والتي يمكنها إخباركِ باحتمالات المشاكل الصحية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، ويمكن تطبيقها من خلال لف شريط قياس حول البطن لمرة واحدة، وإذا كانت النتيجة 89 سنتمترًا أو أكثر فهذا يدل على وجود الكثير من الدهون في منطقة البطن، مع الانتباه إلى إمكانية اختلافها قليلاً في حال كان لديكِ جسمٌ كبير جدًا.

ومع ذلك، فإن شكل الجسم غالبًا ما يكون شيئًا وراثيًا ولدتِ عليه ولكن بغض النظر عن الشكل الذي تبدو عليه، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتكون بصحة جيدة، منها التمرينات الرياضية التي يمكن أن تساعدكِ على التخلص من الدهون العميقة وبناء العضلات، حتى لو بقي وزنك على حاله، لذا لا تترددي في ممارسة التمارين المعتدلة لـ 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

وحافظي على تناول نظام غذائي يركّز على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، وابحثي عن البروتين الخالي من الدسم مثل الدجاج دون جلد والسمك والبيض والفاصولياء ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

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