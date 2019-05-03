شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الصحة الإنجابية والضعف الجنسى عند الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصحة الإنجابية عند الرجال قد تتأثر بالعديد من العادات الخاطئة التى يتبعها الرجال، كما أن هناك بعض الأطعمة والنصائح التى يجب أن يتبعها الرجال لتعزيز الخصوبة عندهم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الصحة الإنجابية والخصوبة عند الرجال وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.



الصحة الانجابية

س:ما أسباب الضعف الجنسى عند الرجال؟

ج: هناك أسباب مختلفة للضعف الجنسى عند الرجال

1: مرضى القلب، وانسداد الأوعية الدموية أكثر عرضة للضعف الجنسى.

2: مرضى الضغط والسكر والسمنة يتعرضون للضعف الجنسى.

3: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الضعف الجنسى وتؤثر على الخصوبة.

4: الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية.

5: الضغط النفسى والاكتئاب يسببان الضعف الجنسى.

الرجل

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س: ما الأطعمة التى تعزز الخصوبة؟

1: الطماطم، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الليكوبين والتى تعمل على تعزيز عدد الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 70%.

2: اللوز يحتوى على فيتامين E وهو مضاد للأكسدة ويساعد على حفز الحمض النووى فى كل من الحيوانات المنوية، كما أنه يقوم بتعزيز صحة الحيوانات المنوية وزيادتها.

3: الموز، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تنظيم الهرمونات وتعزيز نسبة الخصوبة عند الرجل والمرأة.

4: نبات الهليون، يحتوى على حمض الفوليك والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة الخصوبة.

5: الإكثار فى تناول الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والليمون، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى، الذى يعزز جودة الحيوانات المنوية.

س: ما العادات السيئة التى تؤثر على الصحة الإنجابية؟

1: التعامل مع المواد الكيميائية أو الإشعاع، قد يؤثر على الصحة الانجابية والخصوبة.

2: زيادة الوزن خاصة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 29.

3: الإفراط فى التدخين.

4: تناول الكحول والمخدرات.