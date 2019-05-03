س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الصحة الإنجابية والضعف الجنسى عند الرجال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصحة الإنجابية عند الرجال قد تتأثر بالعديد من العادات الخاطئة التى يتبعها الرجال، كما أن هناك بعض الأطعمة والنصائح التى يجب أن يتبعها الرجال لتعزيز الخصوبة عندهم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الصحة الإنجابية والخصوبة عند الرجال وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday.
الصحة الانجابية
س:ما أسباب الضعف الجنسى عند الرجال؟
ج: هناك أسباب مختلفة للضعف الجنسى عند الرجال
1: مرضى القلب، وانسداد الأوعية الدموية أكثر عرضة للضعف الجنسى.
2: مرضى الضغط والسكر والسمنة يتعرضون للضعف الجنسى.
3: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الضعف الجنسى وتؤثر على الخصوبة.
4: الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية.
5: الضغط النفسى والاكتئاب يسببان الضعف الجنسى.
الرجل
س: ما الأطعمة التى تعزز الخصوبة؟
1: الطماطم، حيث إنها تحتوى على كمية كبيرة من الليكوبين والتى تعمل على تعزيز عدد الحيوانات المنوية بنسبة تصل إلى 70%.
2: اللوز يحتوى على فيتامين E وهو مضاد للأكسدة ويساعد على حفز الحمض النووى فى كل من الحيوانات المنوية، كما أنه يقوم بتعزيز صحة الحيوانات المنوية وزيادتها.
3: الموز، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تنظيم الهرمونات وتعزيز نسبة الخصوبة عند الرجل والمرأة.
4: نبات الهليون، يحتوى على حمض الفوليك والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة الخصوبة.
5: الإكثار فى تناول الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والليمون، لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى، الذى يعزز جودة الحيوانات المنوية.
س: ما العادات السيئة التى تؤثر على الصحة الإنجابية؟
1: التعامل مع المواد الكيميائية أو الإشعاع، قد يؤثر على الصحة الانجابية والخصوبة.
2: زيادة الوزن خاصة إذا كان مؤشر كتلة الجسم أكثر من 29.
3: الإفراط فى التدخين.
4: تناول الكحول والمخدرات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.