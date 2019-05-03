شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التمرين لمدة 30 دقيقة يحسن الذاكرة عن طريق تغيير طريقة عمل الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن التمرين الرياضى يمكن أن يغير الطريقة التى يعمل بها عقلك ويحسن الذاكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيوصى مسئولو الصحة بممارسة التمارين الرياضية بانتظام - حوالى ساعتين ونصف من النشاط المعتدل، مثل المشى السريع أو البستنة فى الأسبوع - للمساعدة فى الحفاظ على صحة عقول كبار السن وأجسادهم.

وبينت الدراسة الجديدة التى أجرتها جامعة ماريلاند أنه حتى تمرين واحد مدته 30 دقيقة يمكن أن يعزز النشاط فى مناطق الدماغ الرئيسية للذاكرة ويحسن قدرة كبار السن للحصول على المعلومات.

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وما يقرب من 13% من الناس أكثر من 60 سنة يكافحون لتذكر المعلومات ويصبحون مشوشين، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتعد المعدلات المتزايدة لخرف الزهايمر من أهم الشواغل الصحية، حيث إن التغيرات فى المخ التى تأتى مع تقدم العمر تجعلنا جميعًا أقل حدة وانخفاض الاكتفاء الذاتى.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص ما بين سن 60 و70 عاما يبدأ المخ، خاصة الفص الجبهى والحصين فى الانكماش، مما يجعل تكوين ذكريات جديدة أمرًا صعبًا.

وأوضف الباحثون أن النشاط البدنى يعمل بشكل إيجابى على الدماغ بشكل غير مباشر ومباشر، مثل الحد من الالتهابات والحفاظ على مقاومة الإنسولين، ولها تأثيرات وقائية على خلايا المخ، بل وتشجع على تطوير خلايا جديدة.