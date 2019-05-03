نصائح ذهبية لإنقاص الوزن خلال شهر رمضان

رمضان هو شهر الصوم والصلاة، والامتناع عن تناول الطعام خلال نهار هذا الشهر، لذا فهو يعد فرصة عظيمة لكل من ترغب التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون المخزنة في الجسم، فمن الضروري عدم التخلي عن وجبتي الإفطار والسحور معًا، فكلتاهما مفيدتان للجسم، لذا نحرص على الاعتدال بين الإفطار والسحور مع الحفاظ على نوعية الأطعمة التي تتناولينها خاصة في وجبة السحور، ومن خلال هذا المقال حرصنا على أن نقدم لك سيدتي مجموعة من النصائح الذهبية التي تساعدك على إنقاص الوزن خلال شهر رمضان المبارك.

نصائح لانقاص الوزن فى رمضان



تناولي الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل الفريك والبرغل والأرز البني والقمح الكامل والشعير تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع.



البطيخ والشمام

البطيخ والشمام يمنح الجسم الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة المفيدة للجسم وحرق الدهون بكمية أكبر.



عصير البقدونس مع الليمون

تناول عصير البقدونس مع الليمون يوميًا بعد الفطار بساعتين يعمل على حرق الدهون بشكل ملحوظ.



التقليل من المقليات

الابتعاد عن المقليات مثل السمبوسك والبطاطس المقلية التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.



استخدام السلالم بدل المصعد

اصعدي السلالم بدلًا من المصعد، فهي رياضة مفيدة تساعدكِ على خسارة سعرات حرارية على مدار اليوم.



تناول الطعام ببطء

يُنصح بتناول الطعام ببطء والتوقف قبل الشعور بالشبع؛ حيث إن المعدة تحتاج إلى 15 دقيقة لإخبار الدماغ بأنها ممتلئة.

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الفلفل الحار

الفلفل الحار يعزز مادة الكابسيسن من رفع معدل الأيض لحرق الدهون، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن، كما يكبح الشهية لفترة طويلة.



تناول البروتين

ينصح خبراء الحمية بتناول الطعام الذي يحتوي على البروتين الموجود في الأسماك واللحوم والدواجن والبيض في وجبة الإفطار.

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