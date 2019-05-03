الدكتور محمد عماد الدين يوضح المرضى الأكثر احتياجا لـ "حقن الدهون"

قال الدكتور محمد عماد الدين، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن عملية حقن الدهون بسيطة جدا، وتتم باستخدام التخدير الموضعي وتستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف؛ ويتم فيها إخراج الدهون من منطقة مليئة إلى منطقة أخرى فقيرة.

وأضاف "عماد الدين": "مثلاً تؤخذ الدهون من منطقة الفخذ أو البطن، ويعاد حقنها في المنطقة المرادة، وتتم من خلال 3 مراحل، مرحلة استخراج الدهون، ثم تنقية الدهون من الدم والشوائب، ثم يعاد حقنها في المنطقة المطلوبة".

وأوضح استشاري جراحات التجميل، أنه يتم استخدام حقن الدهون لتصحيح بروز العروق في اليدين أو القدمين، وذلك مع التقدم في العمر أو مع افتقار المنطقة للدهون، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المنطقة المانحة للدهون وهي المنطقة الغنية كالأرداف أو البطن وتعقم، ثم يوضع المخدر الموضعي، ويتم عمل فتحة صغيرة عبارة عن 3 ميلليمتر يتم من خلالها استخلاص الدهون، ثم تعقم الدهون ويتم إزالة الشوائب منها ثم توضع في أنابيب مخصصة جاهزة للحقن المباشر بالمنطقة المرادة، ولا تحتاج الفتحة بالمنطقة المانحة إلى أي غرز جراحية.

Advertisements

ونوه الدكتور محمد عماد الدين، بأن الدهون التي يتم شفطها عبارة عن خلايا حية مليئة بالكولاجين، وبالتالي عندما نحقنها في أي مكان فإن حقن الكولاجين يحسنها بشكل كبير جدًا، وفي ذات الوقت، نستطيع أن نستخدمها كمادة مالئة مثل حقن الفيلر، فيمكن حقنها في الوجه لأنها دائمة ولا يختفي أثرها بعكس الفيلر، ولكنها تدوم لمدة أكبر مدى الحياة.

قد يهمك أيضا:محمد عماد يؤكد أن حقن الدهون يتم من خلال 3 مراحل

جراح مصرى يشارك فى مؤتمر التجميل ونحت القوام بفرنسا