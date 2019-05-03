قسطرة قلبية تنقذ حياة مريض ستيني في بيشة

أنقذ فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة حياة مريض ستيني استقبله قسم الطوارئ بالمستشفى. وأوضح الكشف أن المريض يعاني من أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للمريض. اقرا ايضاً: فوائد الردة لتنشيط الدورة الدموية وقرر الفريق الطبي إجراء إحالة المريض لقسم قسطرة القلب لإجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية للمريض، تضمنت تركيب دعامة للمريض في الشريان الأمامي الأيسر . Advertisements وتكللت العملية بالنجاح وظهرت علامات التحسن على حالة المريض وتم تنويمه بقسم العناية المركزة لإكمال العلاج اللازم. قد يهمك ايضاً: الصنوبر لعلاج الجهاز التنفسى وتنشيط الدورة الدموية فوائد العنب الأسود لينظم الدورة الدموية

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