علماء يكتشفون سبب اختلاف الناس في تفضيل المذاقات

كشف الباحثون السر وراء اختلاف البشر فيما يتعلَّق بتفضيل بعض المشروبات دون غيرها، حيث قاموا بتقسيم المشروبات إلى فئتين، مُرة مثل البيرة والقهوة، وحلوة مثل عصير البرتقال والصودا.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن السبب الذي يجعلك تحب إما القهوة الداكنة أو البيرة أو الكولا الحلوة هو شعورك حيالها وليس تذوقك لها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعتقد العلماء لفترة طويلة أن الاختلافات في جينات المسؤولة عن التذوق هي ما تملي علينا تفضيلنا للمشروبات المرة أو الحلوة، لكن باحثي كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ في شيكاغو الأمريكية اكتشفوا أن هذا التفضيل في الحقيقة يرجع إلى عوامل نفسية متعلقة بتلك المشروبات، مثل الشعور بالمكافأة عند تناول هذه المشروبات.

اقرا ايضاً:

تناول المشروبات الساخنة يُزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

Advertisements

ونشرت الدراسة في مجلة Human Molecular Genetics، وصنف فريق الباحثين المشروبات في مجموعتين حلوة ومرة، تضمنت مجموعة الحلوة المشروبات المحلاة صناعياً مثل صودا الدايت وعصائر مثل عصير البرتقال والمشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا.

ويُشار إلى أن الباحثين أجرو دراستهم على 336 ألف شخص وهي تعتبر دراسة طويلة الأجل استذكر المشاركون خلالها ما أكلوه وشربوه على مدار 24 ساعة وأجابوا على الاستبيانات، حتى تبين للباحثين أن البالغين اتخذوا خياراتهم بناءً على نظام المكافأة العقلية بدلاً من التذوق.

قد يهمك ايضاً:

دراسة تكشّف خطر جديد المشروبات المحلاة والمحتوية على صودا الطعام

المشروبات المُحلاة صناعيًا تزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب