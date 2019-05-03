ريجيم البيض يُساعدكِ في إنقاص الوزن

أوردت صحيفة "تايمز اوف انديا" نظاما جديداً للحمية الغذائية بتناول البيض؛ لأنه غني بالبروتين؛ ما يجعله واحداً من أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، بالإضافة إلى أنه رخيص وسهل الحصول عليه وتخزينه وفوائد كثيرة.

والنظام الغذائي المعتمد على البيض والذي تم تطويره من قبل المدون "جيمي مور" في العام 2010 هو حمية مقيدة بالكويتين التي تساعد جسمك على الدخول في حالة الأيض الكيتوزية، وهو نظام غذائي قصير المدى ويستمر بين ثلاثة إلى خمسة أيام، فمن المستحسن عدم اتباع هذا لفترة طويلة؛ لأنه قد يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية.

ولعل القاعدة الأساسية لمتابعة هذا النظام الغذائي هو أكل البيض كاملاً، الصفار والبياض مع ملعقة كبيرة من الزبدة أو الدهون الصحية لكل بيضة خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ، وبين كل ثلاث إلى خمس ساعات يجب تناول وجبة معتمدة على البيض.

كما يجب تناول 6 بيضات كاملة يوميًا، وعدم أكل أي شيء قبل ثلاث ساعات من الذهاب للنوم.

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ووجدت دراسات مختلفة أن هذا النظام الغذائي "الكيتون" لا يمكن أن يساعدك على فقدان الدهون فحسب، بل يساعد أيضًا على الحفاظ على كتلة العضلات وتقليل الشهية.

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