اتّبعي تلك الحمية لتقي نفسك من سرطان الثدي

القاهرة - لايف ستايل
توصل باحثون إسبانيون إلى أن اتباع حمية غنية بالقهوة، الفاكهة والخضراوات قد يحمي من سرطان الثدي، واكتشف الباحثون أدلة تبين أنه يمكن الاستفادة من اتباع حمية غنية بالأحماض الفينولية؛ لأنها تقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.
وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن هناك نوعًا من أنواع الأحماض الفينولية التي توجد في القهوة، الفاكهة والخضراوات، يعرف باسم (أحماض الكلوروجينيك)، هو الذي يحظى بأقوى تأثير وقائي في هذا الجانب.
وقام الباحثون في تلك الدراسة التي أجروها بجامعتي نافارا وجاين في إسبانيا بفحص العلاقة بين الأحماض الفينولية وسرطان الثدي لدى 11028 سيدة، وتبين لهم بعد متابعة استمرت على مدار ما يقرب من 12 عامًا إصابة 101 سيدة بسرطان الثدي.
واتضح لهم أن تناول السيدات للأحماض الفينولية كان له دور في تقليل مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بنسبة تراوحت ما بين 62 إلى 65 %.
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