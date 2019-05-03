اتّبعي تلك الحمية لتقي نفسك من سرطان الثدي

توصل باحثون إسبانيون إلى أن اتباع حمية غنية بالقهوة، الفاكهة والخضراوات قد يحمي من سرطان الثدي، واكتشف الباحثون أدلة تبين أنه يمكن الاستفادة من اتباع حمية غنية بالأحماض الفينولية؛ لأنها تقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم التي أجروها بهذا الخصوص أظهرت لهم أن هناك نوعًا من أنواع الأحماض الفينولية التي توجد في القهوة، الفاكهة والخضراوات، يعرف باسم (أحماض الكلوروجينيك)، هو الذي يحظى بأقوى تأثير وقائي في هذا الجانب.

وقام الباحثون في تلك الدراسة التي أجروها بجامعتي نافارا وجاين في إسبانيا بفحص العلاقة بين الأحماض الفينولية وسرطان الثدي لدى 11028 سيدة، وتبين لهم بعد متابعة استمرت على مدار ما يقرب من 12 عامًا إصابة 101 سيدة بسرطان الثدي.

Advertisements

واتضح لهم أن تناول السيدات للأحماض الفينولية كان له دور في تقليل مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث بنسبة تراوحت ما بين 62 إلى 65 %.

قد يهمك أيضا:"الاختبار الجيني" للنساء قد يُغني عن العلاج الكيميائي للسرطان

علماء يكشفون سبب زيادة الإصابة بسرطان الثدي في سن اليأس