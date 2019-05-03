السُلطات السعودية تُفرج مؤقتًا عن 4 ناشطات

الرياض - لايف ستايل
أكَّد نُشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان أنَّ السلطات السعودية أفرجت مؤقتًا عن أربع ناشطات على الأقل الخميس.
وقال النشطاء بمن فيهم أعضاء منظمة "القسط" الحقوقية، ومقرها لندن "إنَّ المفرج عنهن هن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني".
ونقل حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر" عن المنظمة نفسها أنَّ السلطات أفرجت أيضًا عن الطالبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية شدن العنزي، المعتقلة منذ سنة.
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وأفرج القضاء السعودي في آذار / مارس الماضي، عن بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.
وتواجه الناشطات تهم الإضرار بمصالح الدولة، وإجراء اتصالات بأطراف خارجية.
وألقي القبض على الناشطات قبل أسابيع من رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة في حزيران / يونيو الماضي.
كما ألقي القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في نفس الحملة، لكن لا يمثل أي منهم للمحاكمة في الوقت الراهن.
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