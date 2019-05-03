العثور على جثة ملكة جمال الأوروغواي السابقة في المكسيك

أفاد موقع "Universal" بالعثور على جثة الفائزة بمسابقة الجمال "ميس الأوروغواي" لعام 2006، فاتيما دافيلا، أمس الخميس، بأحد الفنادق في مدينة مكسيكو العاصمة الفيدرالية للمكسيك.

وأضاف أن جثة المرأة البالغة من العمر 31 عامًا تم العثور عليها في حمام الغرفة، دون تقديم أي معلومات حول أسباب وفاتها.

وأكدت النيابة العامة في مكسيكو واقع العثور على جثة مواطنة أجنبية، لكن دون تدقيق اسمها أو جنسيتها.

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