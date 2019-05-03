العائلة المالكة البريطانية تنتظر مولودًا جديدًا خلال الأيام المقبلة

تضع ميغان ماركل زوجة الأمير هاري مساء الاثنين، مولودة اسمها ديانا، على الأقل هذا ما تشير إليه التوقعات والمراهنات.

وينتظر الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا وزوجته الأميركية استقبال طفلهما الأول في أي وقت من الآن فصاعدًا، قبل قليل من احتفالهما بمرور عام على زواجهما في 19 أيار /مايو.

وتدور التكهنات منذ فترة حول نوع المولود واسمه بل وشهر مولده إلى أن انتهى آخر يوم في نيسان /أبريل.

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وكان هاري وزوجته الممثلة السابقة قد أعلنا في تشرين الأول /أكتوبر أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع.

وقالت ميغان في كانون الثاني /يناير، إنها حامل في الشهر السادس وإنها وزوجها لا يعرفان نوع المولود.

وتحتدم المراهنات بمرور الوقت. وقال سام روسبوتوم مدير العلاقات العامة في دار "بتفير" للمراهنات، "نعتقد فعلياً أن الحدث سيكون هذا الأسبوع".

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وإذا حدث وتم الوضع اليوم الخميس، فسيكون يوم ميلاد الطفل الجديد هو يوم ميلاد الأميرة شارلوت، ابنة عمه الأمير وليام.

وقال روبرت آدامز المتحدث باسم دار وليام هيل للمراهنات الإلكترونية، "الأمر وشيك الآن... نتوقع حدوثه بشدة بحلول مساء الاثنين".

ويقول المسؤولون في دور المراهنات منذ أسابيع إن التكهنات تتوقع مولودة اسمها ديانا على اسم والدة الأمير هاري الراحلة، وقال آدامز "إن من الأسماء المرشحة أيضاً اسم أليغرا".

ومن ضمن الأسماء الواردة كذلك فيكتوريا وإليزابيث على اسم جدتي هاري، أما إن جاء المولود ذكراً، فالمراهنات على اسم آرثر أو تشارلز على اسم والد هاري.

وقال روسبوتوم، "رأينا مراهنات كثيرة خلال الاثنتين والسبعين ساعة الماضية على أسماء ماري وغريس وأليس".

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