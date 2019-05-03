شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالبطيخ فى فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البطيخ واحد من أشهر فواكه الصيف التى يفضلها الكثيرون، حيث إنه يتميز بمذاقه الطيب، كما أنه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض والأوبئة، ويساعد على ترطيب الجسم فى فصل الصيف وحمايته من الجفاف، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد البطيخ فى فصل الصيف، وفقا لما ذكره موقع healthline.



البطيخ

1: يعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف فى فصل الصيف وخصوصا فى الأيام التى ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل كبير، لذلك ينصح بتناوله دائما.

2: يحتوى البطيخ على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما أنه يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

3: يحافظ على صحة الكلى ويساعد على طرد السموم والجراثيم ويقلل من خطر الإصابة بالحصوات والالتهابات.

Advertisements



بطيخ

4: يساعد البطيخ على فقدان الوزن، حيث إنه يحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.

5: يحتوى البطيخ على بعض الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة المخ وحمايته من الأمراض.

6: قد تتعرض البشرة للشحوب فى فصل الصيف لذلك ينصح بتناول البطيخ لأنه يعمل على نضارة البشرة وجمالها، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى.

7: يحمى من أشعة الشمس الفوق بنفسجية، حيث إنه يحتوى على مادة الليكوبين التى تحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.

8: يحتوى البطيخ على بعض الفيتامينات والعناصر التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.